U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, iranskom režiseru , scenaristi i oskarovcu Asgharu Farhadiju večeras je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno Srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.

Ovo vrijedno priznanje Sarajevo Film Festivala Farhadiju je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović, uz gromoglasni aplauz u prepunoj dvorani Narodnog pozorišta.

Iranski reditelj je naglasio da je počastvovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je jako sretan.

– Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem se timu Sarajevo Film Festivala, a ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo, nakon osam godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, brojnost publike koja dolazi pratiti filmove, njih na hiljade. Sretan sam na prilici da istražujem ovaj festival. Hvala vam”, kazao je Asghar Farhadi.

Nakon uručenja Počasnog Srca Sarajeva uslijedila je projekcija njegovog filma “Razvod”.

Farhadi se u Sarajevo vraća nakon osam godina. Na 24. Sarajevo Film Festivalu (2018.) predsjedao je žirijem Takmičarskog programa – igrani film, kada je u Open Air programu prikazan i njegov film “Svi znaju”.

Ovogodišnje festivalsko izdanje donijelo je program “Posvećeno” (“Tribute to”), u okviru kojeg je prikazana retrospektiva njegovih filmova.

Asghar Farhadi rođen je 1972. u Iranu. Za film se zainteresirao još kao tinejdžer, a obrazovanje je započeo 1986. pridruživši se Društvu mladih filmaša u Esfahanu, gdje je snimao kratke filmove na 8 mm i 16 mm vrpci. Diplomirao je dramske umjetnosti na Univerzitetu u Teheranu 1998., a nekoliko godina kasnije završio i magisterij iz pozorišne režije. Diplomski rad posvetio je Haroldu Pinteru, posebno naglašavajući važnost tišine i pauza u njegovoj dramaturgiji.

Rediteljski debi ostvario je filmom “Ples u Prašini” (2002). Nakon uspjeha filma “O Elly” (2009.), za koji je na Berlinaleu osvojio Srebrnog medvjeda za najbolju režiju, Farhadi stiče međunarodno priznanje i pohvale kritike filmom “Nader i Simin se rastaju” (2011.), koji osvaja više od sedamdeset nagrada, uključujući Oscara i Césara za najbolji strani film. Potom odlazi u Francusku gdje snima “Prošlost” (2013.), film koji Bérénice Bejo donosi nagradu za najbolju glumicu u Cannesu.

Vraća se zatim u Iran da režira film “Trgovački putnik” (2016.), koji je prikazan u glavnom takmičarskom programu Cannesa 2016., gdje osvaja nagrade za najbolji scenarij i najboljeg glumca (Shahab Hosseini). Film postaje njegov najveći uspjeh i donosi mu drugi Oscar u karijeri. Njegov film “Heroj” (2021.) osvaja Grand Prix na Filmskom festivalu u Cannesu.

Farhadijev najnoviji film “Paralelne priče”, snimljen u Francuskoj, prikazan je na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

(Kliker.info-Fena)