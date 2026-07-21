Zlatan Ibrahimović bio je jedan od najznačajnijih televizijskih komentatora tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Šveđanin je zabavljao gledaoce svojim direktnim analizama, kontroverznim izjavama i povremenim sparingom s Alexijem Lalasom, ali nakon finala između Španije i Argentine objavio je da je njegovoj televizijskoj avanturi došao kraj.

Ibrahimović oprostio od gledalaca uživo na Fox Sportsu, zahvaljujući kolegama iz studija i svima koji su učestvovali u projektu.

“Mnogo sam rekao u posljednjih mjesec i po dana, ali ovo će biti moje posljednje riječi. Alexi, hvala ti. Thierry, hvala ti. Rebecca, hvala ti”, rekao je Ibrahimović, obraćajući se Lalasu, Thierryju Henryju i voditeljici Rebecci Lowe.

“Za mene je ovo bio prvi i posljednji put.”

Zatim je dodao: “Olakšali ste mi posao. Želim da se zahvalim Foxu, Americi i svim ljudima koje gledaoci ne vide. Nadam se da je Amerika uživala koliko i ja. Ovo je moj oproštaj od studija. Za mene je ovo bio prvi i posljednji put. Pozdrav svima.”

Njegov oproštaj bio je posebno razočaravajući za navijače koji su uživali u njegovim otvorenim komentarima. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se nakon finala, u kojem je Španija pobijedila Argentinu 1-0, a nakon posljednjeg zvižduka nastao je veliki stampedo među igračima.

U središtu haosa bio je argentinski veznjak Leandro Paredes. Nakon utakmice, ušao je u fizički obračun s Éricom Garcíom, a u incident se umiješao i Gavi. Paredes je zgrabio španskog igrača za vrat, a zatim odgurnuo Gavija. Situacija je brzo eskalirala, a brojni igrači i članovi stručnog štaba uključili su se u stampedo.

“Može biti sretan što nije bilo igrača poput mene”

Argentinski selektor Lionel Scaloni pokušao je smiriti svoje igrače, ali nakon pregleda snimka, slovenski sudija Slavko Vinčić pokazao je Paredesu crveni karton zbog učešća u incidentu nakon utakmice.

Upravo je taj incident izazvao posebno burnu reakciju Ibrahimovića.

“Može biti sretan što na terenu nije bilo igrača poput mene. Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i dobio crveni karton. To je izuzetno neprofesionalno. Ne razumijem šta španski igrači rade, samo gledaju kako drugi igrač udara njihovog saigrača”, rekao je Šveđanin.

(Kliker.info-Gol)