– Jučeranja druga smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a na isti se korak odlučili i radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija pa je jutros u jami bilo 12 radnika. U jamu su ušli i radnici prve smjene pa ih sada ima 20-ak. Predsjednik Duraković se spustio da pokuša s njima razgovarati, ali radnici više me vjeruju ni nama iz sindikata – kaže Alić.