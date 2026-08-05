hamburger-icon

Kliker.info

Dramatičan protest rudara : Rudari RMU Zenica zbog neisplaćenih plaća ostali zatvoreni u jami Raspotočje

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Dramatičan protest rudara : Rudari RMU Zenica zbog neisplaćenih plaća ostali zatvoreni u jami Raspotočje

05 Augusta
16:04 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Dvadesetak rudara Rudnika mrkog uglja Zenica, među koje se spustio i predsjednik Sindikata Nedžad Duraković, zbog neisplaćenih plaća iz protesta se zatvorilo u jami “Raspotočje”, kazao je za Fenu potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.

Zenički rudari, kao ni rudari Kaknja i Breze, zbog neplaćenih doprinosa također ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice pa se ne mogu liječiti.

– Jučeranja druga smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a na isti se korak odlučili i radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija pa je jutros u jami bilo 12 radnika. U jamu su ušli i radnici prve smjene pa ih sada ima 20-ak. Predsjednik Duraković se spustio da pokuša s njima razgovarati, ali radnici više me vjeruju ni nama iz sindikata – kaže Alić.

Napominje kako su im majsku plaću bili obećali do početka, a junski do 25. jula, ali nisu dobili ni plaće. Radnike, dodaje, najviše boli neizvjesnost.

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku