Dramatičan protest rudara : Rudari RMU Zenica zbog neisplaćenih plaća ostali zatvoreni u jami Raspotočje
Dvadesetak rudara Rudnika mrkog uglja Zenica, među koje se spustio i predsjednik Sindikata Nedžad Duraković, zbog neisplaćenih plaća iz protesta se zatvorilo u jami “Raspotočje”, kazao je za Fenu potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.
Zenički rudari, kao ni rudari Kaknja i Breze, zbog neplaćenih doprinosa također ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice pa se ne mogu liječiti.
– Jučeranja druga smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a na isti se korak odlučili i radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija pa je jutros u jami bilo 12 radnika. U jamu su ušli i radnici prve smjene pa ih sada ima 20-ak. Predsjednik Duraković se spustio da pokuša s njima razgovarati, ali radnici više me vjeruju ni nama iz sindikata – kaže Alić.
Napominje kako su im majsku plaću bili obećali do početka, a junski do 25. jula, ali nisu dobili ni plaće. Radnike, dodaje, najviše boli neizvjesnost.
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