Odlazak mladih u zemlje Evropske unije nastavlja da stvara ozbiljne probleme na tržištu rada, dok stručnjaci upozoravaju na dugoročne posljedice po ekonomiju i demografsku sliku Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina već godinama bilježi odlazak velikog broja mladih ljudi koji svoju budućnost grade u zemljama Evropske unije. Među najčešćim razlozima za iseljavanje navode se mogućnost zaposlenja, veće plate i sigurniji uslovi života.

Istovremeno, domaći poslodavci sve glasnije upozoravaju da je pronalazak kvalifikovane radne snage postao jedan od najvećih izazova za poslovanje.

Sve veći nedostatak radnika u ključnim sektorima

Manjak zaposlenih posebno je izražen u građevinarstvu, ugostiteljstvu, proizvodnji, zdravstvu i drugim djelatnostima koje već duže vrijeme imaju poteškoće sa popunjavanjem radnih mjesta.

Mnogi mladi smatraju da u inostranstvu mogu brže doći do bolje plaćenog posla, ostvariti finansijsku sigurnost i lakše planirati budućnost.

Zbog toga poslodavci upozoravaju da nedostatak radne snage već utiče na poslovne procese i razvoj pojedinih kompanija.

Demografi upozoravaju na ozbiljne posljedice

Stručnjaci ističu da dugotrajan odlazak stanovništva ne predstavlja samo problem tržišta rada, već ostavlja posljedice i na demografsku sliku zemlje.

U pojedinim sredinama broj učenika iz godine u godinu opada, dok se sve češće mogu vidjeti prazne kuće i naselja u kojima ostaje pretežno starije stanovništvo.

Takvi trendovi, upozoravaju demografi, dugoročno utiču na razvoj lokalnih zajednica, obrazovni sistem i ukupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Poslodavci sve češće angažuju strane radnike

Kako bi nadoknadili nedostatak domaće radne snage, brojni poslodavci sve češće razmatraju ili već zapošljavaju strane radnike kako bi održali proizvodnju i nesmetano poslovanje.

S druge strane, mnogi građani koji su otišli u inostranstvo poručuju da bi se jednog dana željeli vratiti u Bosnu i Hercegovinu, ali ističu da je za to potrebno stvoriti bolje uslove za rad, dostojanstvene zarade, sigurnije zaposlenje i kvalitetnije uslove za život i osnivanje porodice.

(Buka)