Barbarez o uspjehu Jakirovića: Ima nešto u tom Mostaru

24 Maja
17:50 2026
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez s velikom pažnjom pratio je veliki trenerski uspjeh svog sugrađanina Sergeja Jakirovića, koji je sa Hull Cityjem izborio plasman u Premier ligu.

Hull je u finalu play-offa na Wembleyju savladao Middlesbrough minimalnim rezultatom i tako osigurao mjesto u elitnom rangu engleskog fudbala, a odmah nakon utakmice uslijedila je i emotivna reakcija Barbareza.

Legendarni bh. fudbaler i aktuelni selektor putem Instagrama uputio je čestitku Jakiroviću, naglasivši posebnu vezu koju Mostar ima sa sportskim uspjesima.

“Ima nešto u tom Mostaru. Bravo Sergej”, napisao je Barbarez.

Za Jakirovića sada slijedi najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, pošto će naredne sezone imati priliku da vodi Hull City protiv najboljih timova i menadžera svijeta u Premier ligi.

(Kliker.info-Vijesti)

