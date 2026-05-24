Hull je u finalu play-offa na Wembleyju savladao Middlesbrough minimalnim rezultatom i tako osigurao mjesto u elitnom rangu engleskog fudbala, a odmah nakon utakmice uslijedila je i emotivna reakcija Barbareza.

Legendarni bh. fudbaler i aktuelni selektor putem Instagrama uputio je čestitku Jakiroviću, naglasivši posebnu vezu koju Mostar ima sa sportskim uspjesima.

“Ima nešto u tom Mostaru. Bravo Sergej”, napisao je Barbarez.

Za Jakirovića sada slijedi najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, pošto će naredne sezone imati priliku da vodi Hull City protiv najboljih timova i menadžera svijeta u Premier ligi.

