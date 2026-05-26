Eksperimentalna pilula pokazala je izuzetan uspjeh u liječenju raka gušterače, fundamentalno potresavši prethodna znanja o ovoj smrtonosnoj bolesti. Decenijama je Ahilova peta jednog od najsmrtonosnijih karcinoma bila pred naučnicima, ali se činilo da za njega nema lijeka.

Rak gušterače je dijagnoza s izuzetno lošom prognozom, pri čemu samo 13 posto pacijenata preživi pet godina. Početkom 1980-ih, naučnici su otkrili ključnu slabost – mutirani KRAS protein koji potiče agresivni rast i širenje brojnih tumora, a kod raka gušterače ispostavilo se da je on pokretač u gotovo svakom slučaju, piše Washington Post.

Problem je bio u tome što je KRAS protein, koji je trebao biti blokiran, bio ravan i gladak, bez ikakvih pukotina, žljebova ili džepova za koje bi se lijek mogao vezati. Naučnici su ga opisali kao kuglu za kuglanje bez rupa ili masnu kuglu, a vremenom je dobio status “neizlječivog”. Ali to se promijenilo. Za samo nekoliko sedmica, konvencionalno mišljenje o raku gušterače i KRAS-u je potpuno preokrenuto.

U aprilu je biotehnološka kompanija Revolution Medicines objavila da je njena eksperimentalna tableta daraxonrasib postigla neviđeni uspjeh: pacijenti su živjeli 13 mjeseci, dvostruko duže od onih na standardnoj hemoterapiji. Potpuni podaci bit će predstavljeni sljedećeg vikenda na sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu, ali regulatori su već odobrili prošireni pristup lijeku dok proces odobravanja traje.

„Ovo je početak velikog vala promjena“

„Ovo je početak velikog vala promjena za ovu bolest“, rekla je Eileen O’Reilly, onkologinja u Memorijalnom centru za rak Sloan Kettering. U razvoju su i drugi lijekovi koji bi mogli djelovati još bolje, a ovaj pristup otvara mogućnost korištenja za liječenje raka pluća i debelog crijeva. Za javnost, ovaj proboj, kao i mnoge naučne revolucije, dogodio se gotovo preko noći.

Ali to je bio rezultat decenija predanog, mukotrpnog rada u laboratoriji. Uspjeh je također zahtijevao hrabrost pacijenata poput Alyson Luck, profesorice umjetnosti, supruge i majke dvoje male djece, kojoj je 2022. godine dijagnosticiran rak gušterače u 4. stadiju. Njen suprug, Michael Shafrir, prisjeća se dragocjene godine koju je lijek pružio njihovoj porodici.

„Kada pogledam fotografije iz te godine i uporedim ih s godinom i po dana koliko je bila na hemoterapiji, razlika je ogromna. Ona se smiješi na njima. Mogla je ponovo raditi stvari“, rekao je. „Svaki dan kada smo došli do toga da može normalno funkcionirati i osjećati se kao ljudsko biće bio je pravi blagoslov.“

Liječenje neizlječivih

Kada je Kevan Shokat, hemijski biolog na Univerzitetu Kalifornije u San Franciscu, počeo proučavati KRAS 2008. godine, naučnici su godinama radili na tome bezuspješno. Upozorio je svoje studente da će pokušati godinu ili dvije. „Rekao sam im: ‘Ako ništa ne pronađemo, morat ćemo prijeći na druge projekte.’ Ništa u literaturi nije nam davalo nadu da bismo mogli uspjeti“, prisjetio se.

Njegov tim se fokusirao na specifičnu mutaciju u KRAS-u koja uzrokuje mali postotak najčešćih karcinoma pluća. 2013. godine izvijestili su o razvoju molekula koje su se mogle vezati za KRAS, otkrivajući “džep” koji ranije nije viđen. Bio je to ogroman korak naprijed, ali se odnosio na vrlo specifičnu verziju KRAS-a, prisutnu u samo oko jedan posto karcinoma gušterače.

U međuvremenu, hemijski biolog s druge strane zemlje imao je potpuno drugačiji pristup. Gregory Verdine, profesor na Harvardu i poduzetnik koji je 2012. godine osnovao Warp Drive Bio, tražio je inspiraciju u prirodi. “To je također bio način da se ljudi malo provociraju – počeo sam držati predavanja pod nazivom ‘Liječenje neizlječivih’ kako bih ih natjerao da ne odustaju”, rekao je Verdine.

Njegov tim je vidio da je priroda razvila genijalno rješenje. Postoje male molekule koje proizvode bakterije i gljivice, a koje se vežu za pomoćni protein i tek zajedno s njim formiraju kompleks koji se može “zalijepiti” za ravne ciljeve poput KRAS-a. “Evolucija nam ovdje govori nešto na što bismo trebali obratiti pažnju”, rekao je Verdine.

Naučnici su godinama razvijali lijek, takozvano “molekularno ljepilo”, koje oponaša ovaj proces i blokira KRAS. Skeptici su mislili da je to ludo, ali dokaz uspjeha je u dužem životnom vijeku pacijenata. “Ovo su vijesti koje smo dugo čekali. Ovo je pravi proboj, trebalo je dugo vremena da se dođe do tamo”, rekao je Tyler Jacks iz MIT-ovog Instituta za istraživanje raka.

Samo početak

Alyson Luck je imala 40 godina kada joj je dijagnosticiran rak gušterače u 4. stadiju, s metastazama na jetri. Njena kćerka Olivia imala je pet, a sin Sam sedam godina. Živjela je u svom rodnom gradu Westportu, Connecticut, u kući u kojoj je odrasla. Nakon desetak rundi kemoterapije i drugih pokušaja liječenja, početkom 2024. godine se prijavila za kliničko ispitivanje s Revolution Medicines.

Pilula je imala nuspojave, poput osipa koji je nestao nakon dva mjeseca, ali je rak držala pod kontrolom skoro godinu dana. Bila je to godina koja se činila normalnom, rekao je njen suprug, godina u kojoj je bila prisutna na način na koji ju je iscrpljujuća hemoterapija spriječila da bude prisutna.

Alyson je umrla u junu 2025. godine. 900 ljudi prisustvovalo je njenoj sahrani. Njen suprug se nada da će njena priča dirnuti mnoge druge. „Nevjerovatno sam ponosna što sam bila dio nečega što bi moglo pomoći hiljadama, ako ne i milionima ljudi u budućnosti“, rekla je Shafrir.

Naučnici sada grozničavo rade na tome da odgovore na nova pitanja: zašto lijek prestaje djelovati u nekom trenutku i kako se može smanjiti toksičnost? Mnogi očekuju da će, kada se lijek koristi kao prva linija odbrane, efekti biti još bolji.

„U svijetu raka gušterače vlada veliko uzbuđenje. Imamo tabletu s podnošljivim nuspojavama, a pacijenti žive znatno duže. Možemo im dati nešto što im daje slobodu da žive svoje živote, umjesto da moraju svake sedmice ići na intravenoznu kemoterapiju“, rekao je Mark O'Hara, onkolog u Penn Medicine.

Put do lijeka je još uvijek dug, ali ovo je odličan početak. „Otkriće lijekova nije posao za amatere. Potrebna je velika poniznost“, rekao je Channing Der, jedan od naučnika koji je 1982. godine otkrio KRAS kao ključni pokretač raka. „Postojala je dogma koja se ponavljala iznova i iznova. A ovo je samo početak.“

(Kliker.info-Index)