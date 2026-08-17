Zadarska policija završila je kriminalističko istraživanje nad četvero ljudi koje sumnjiči za namjerno izazivanje požara na deset lokacija širom Zadarske županije. USKOK provjerava postoje li u slučaju elementi kaznenog djela terorizma.

Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Prema policijskim navodima, četvorka je tokom 14. i 15. augusta djelovala prema prethodnom planu i dogovoru te je požare izazivala upaljačem.

Požari su izbili na području Zadra, Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Uhapšeni nakon dojave građana

Ključna za policijsku intervenciju bila je dojava bračnog para koji je kod Raštevića, u blizini Benkovca, navodno zatekao više osoba kako pale vatru.

Prema iskazu svjedokinje, ona i suprug vidjeli su mali plamen te ga je suprug ugasio vodom. Nakon toga su uočili automobil s četvero ljudi. Jedan od muškaraca, prema njenim riječima, vikao je njenom suprugu: „Što te briga što ja radim?“

Žena je policiji uspjela javiti registraciju automobila. Policija je ubrzo locirala i zaustavila vozilo te uhapsila sve četiri osobe.

Izgorjeli automobil i desetine maslina

Prema dosad utvrđenim podacima, na Bilom Brigu u Zadru potpuno je izgorio automobil 53-godišnjeg vlasnika.

U požaru između Škabrnje i Zemunika Donjeg potpuno su izgorjela 43 stabla maslina u vlasništvu 48-godišnjaka. Požare su gasili vatrogasci uz pomoć kanadera i drugih zračnih snaga, a ukupna materijalna šteta još se utvrđuje.

Pronađeni oružje i mobiteli

Policija je nakon uhićenja, na temelju naloga Županijskog suda u Zadru, pretražila njihove domove, prostorije i automobile.

Kod 42-godišnjaka pronađena je poluautomatska puška s 44 komada streljiva, dok je kod 46-godišnjaka pronađen pištolj i više mobitela.

Svo četvero predano je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava upućena je nadležnom državnom odvjetništvu.

USKOK provjerava sumnju na terorizam

Posebnu pažnju slučaju daje činjenica da je u istragu uključen USKOK, koji provjerava postoje li elementi kaznenog djela terorizma. Za sada, međutim, nije utvrđeno da se četvorku pravomoćno tereti za terorizam; riječ je o sumnji koja se tek istražuje.

Istraga bi trebala utvrditi jesu li četvero osumnjičenih povezani sa svim požarima, koji je bio njihov motiv te postoji li eventualna šira organizacija ili naručilac.

(Kliker.info-Vijesti)