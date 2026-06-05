(Kliker.info)

U gradskoj skupštini u Torontu (poznata kao Toronto City Council) glavnom upravnom i zakonodavnom tjelo najvećeg grada u Kanadi, održan čas historije povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Čas historije je održan uz prisustvo gradonačelnice Toronta Olivie Chow, koja je u znak odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici nosila Cvijet Srebrenice.

Čas historije je organizovala bosanskohercegovačka zajednica u Torontu, pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada, u saradnji sa kabinetom gradonačelnice Toronta.

Video prezentaciju o genocidu u Srebrenici je održala magistrica Aldina Muslija, članica Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada. Veoma značajan govor sa snažnom porukom i poukom je održao sudent Ahmed Salihović, potomak žrtve genocida u Srebrenici. Potresno svjedočenje o ubijenom ocu i ostaloj rodbini u genocidu održao je Haris Zulović.

Na kraju se obratio mladi doktor Ajdin Kajtazović koji je govorio o potpunoj spremnosti bosanskohercegovačke zajednice u Torontu za učešće Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, posebno za utakmicu između Bosne i Hercegovine i Kanade koja se igra u Torontu.

U svome govoru, za koga se gradonačelnica Toronta dobro pripremila, istakla je da Toronto svake godine komemoriše 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Naglasila je da je institucionalizacija kulture sjećanja na najveći zločin poslije holokausta u Evropi veoma značajna, kako za preživjele žrtve, tako i za Toronto, Kanadu i cijeli svijet. Podržala je da pored proklamacije koje se izdaje svake godine, Gradsko vijeće Toronta usvoji i posebnu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Veoma značajno je to što je gradonačelnica podržala izgradnju spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u Torontu. Podržala je i učenje o genocidu u Srebrenici u školama u Torontu. Na kraju podržala je i davanje naziva jednoj od ulica u Torontu, Srebrenica. Gradonačelnica je i odala počast državi Bosni i Hercegovini, te pohvalila aktivnosti bosanskohercegovačke zajednice u Torontu koja svojim radom doprinosi razvoju Toronta.

Institut za istraživanje genocida Kanada i bosanskohercegovačka zajednica Toronto u znak zahvalnosti za sve što je gradonačelnica Olivia Chow učinila za kulturu sjećanja i za državu Bosnu i Hercegovinu uručili plaketu.

Plaketu je uručio dr. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada i Haris Zulović.

Najveći grad u Kanadi i jedan od najvažnijih svjetskih političkih, ekonomskih i akademskih centara, Toronto definitivno je na strani istine, pravde, kulture sjećanja. Toronto definitivno podržava državu Bosnu i Hercegovinu. Bosanskohercegovačka zajednica u Torontu postaje sve snažniji ambasador u afirmaciji bosanskohercegovačkih interesa u Torontu, te u borbi za istinu, pravdu i kulturu sjećanja. Srebrenica je veća od zaborava u Kanadi. Jer mi u Torontu i Kanadi pamtimo. Ali ne onako kako misle oni koji nam kontinuirano prijete. Mi ne živimo od mržnje.

Ne hranimo se osvetom. Ne gradimo budućnost na mržnji i osveti. Mi pamtimo dobre ljude poput gradonacelnice Toronta i mnogih drugih u Kanadi zato što imaju hrabrosti da stanu na stranu istine i pravde, na stranu države Bosne i Hercegovine u vremenu kada je to sve teže, navodi se u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada.

(Kliker.info)