Šokantni slučaj podvođenja maloljetnih djevojčica iz Tuzle : Žrtva prljavih policajaca pokušala samoubistvo

Jedna od maloljetnih djevojčica koje su podvodili policajci iz Kalesije pokušala je samoubistvo gutanjem veće količine tableta, otkriva „Dnevni avaz“. Ova šokantna informacija potvrđena nam je iz pravosudno-policijskih krugova.

Također, njena sestra je protekle sedmice pobjegla iz sigurne kuće u Tuzli, a nakon nekoliko dana policija je pronašla u kući bjegunca Sanela Sakića, što je „Avaz“ objavio u petak. Sanel Sakić bio je bjegunac od pravosuđa, za njim je bila raspisana potraga zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

I dok traje istraga ko je eventualno još umiješan u podvođenje maloljetnih djevojčica iz Tuzle koje su bile smještene u Dom za nezbrinutu djecu, sistem kao da nema odgovor. Nije normalno da maloljetnice nisu pod 24-satnim policijskim nadzorom, te da nisu na sigurnom. Poslije svega, dogodilo se da jedna od njih bude u prisustvu osobe za kojom već tragaju policija i Tužilaštvo.

Zbog osnova sumnje da su ih maloljetne podvodili drugim muškarcima da pružaju seksualne usluge te od toga se finansijski okoristili, u pritvoru su Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić. Njima je krajem novembra produžen pritvor za još dva mjeseca. Osnova za produženje pritvora sadrži desetine šokantnih informacija. Dvije maloljetnice, koje su 2009. godište, bile su podvođene na prostituciju. Djevojčice su ranije bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, pa i u Prihvatilištu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

One su više puta bježale iz tih ustanova, o čemu su bile obaviještene sve policijske uprave i policijske stanice MUP-a TK.

Posjedovali firme

Njih dvije otišle su na područje opštine Kalesija, u kafe bar „Febi 1“, čiji je vlasnik Besim Kopić, službenik Policijske uprave Kalesija, gdje je bio zaposlen kao konobar Šemsudin Kadrić, zvani Šemso, koji je po dolasku obje maloljetnice prišao do njih, saznao koliko imaju godina i pitao ih da li bi radile u tom ugostiteljskom objektu. Maloljetnice su izjavile da je potom Kadrić nazvao Kopića. Kopić je sjeo s djevojčicama, znajući da su maloljetne, te iako je trebao prijaviti ili policiji ili Domu da su djevojčice tu, on to nije učinio. Da stvar bude gora, on je upitao zašto nisu dovele još djevojčica iz Doma.

Prema saznanjima „Dnevnog avaza“, u taj lokal su dolazili njegove kolege policajci i njegovi prijatelji koji su posjedovali firme. Očigledno, to su osobe u koje je Besim vjerovao, ljudi od povjerenja. „Avaz“ saznaje i to da su maloljetnice kod njega boravile te da je Kopić koristio i usluge drugih maloljetnih ženskih osoba, odlučio da maloljetnice vrbuje i navodi u svrhu seksualnog iskorištavanja i prostitucije, kao i služenja u njegovom lokalu. Da stvar bude gora, Kopić im je prijetio kako će ih strpati u maloljetnički zatvor i da će ih službenim automobilom odvesti na Sokolac.

Nesretne maloljetnice su bile primorane, očigledno, da služe u njegovom lokalu i da se bave prostitucijom. One su bile tu konobarice i radile su obično drugu smjenu, naravno, radi inspekcije.

Profesor davao više novca

U ovom šokantnom slučaju prostitucije spominju se i drugi policijski službenici da su bili upleteni u cijelu priču, a koji još niti su osumnjičeni, niti uhapšeni. Nepoznati policijski službenici više puta su koristili usluge od maloljetnica. Zijad Jagodić, profesor, dolazio je u kafe bar „Febi 1“, a maloljetnice je odvozio u apartmane. On je također imao odnose s maloljetnicama više puta. Iznos novca koji je davao bio je viši u odnosu na druge mušterije. Načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Miralem Halilović također je imao seksualne odnose s maloljetnicama. Također, on je, prema saznanjima „Avaza“, dovodio i svog kolegu. U cijelu aferu bio je uključen i Jasmin Modrić, koji je također koristio usluge maloljetnica. Modrić je dolazio s još nekim policijskim službenikom u spomenuti kafić. Dževad Požegić, koji je službenik MUP-a TK, koristio je seksualne usluge maloljetnica. Sulejman Šehić koristio je usluge od maloljetnica, te je čak djevojčicama rekao kako voli mlađe curice. Poveznica između Nedima Avdića i djevojčica bio je upravo Sulejman.

Nakon teksta u printanom izdanju “Dnevnog avaza” iz Tužilaštva TK su uputili demanti na navode iz ovog teksta.

– Obzirom na to da su danas iznesene dezinformacije u “Dnevnom avazu”, a koje su prenesene i u pojedinim medijima, obavještavamo javnost da maloljetna djevojčica, jedna od žrtava trgovine ljudima u vezi sa iskorištavanjem u svrhu prostitucije, nije pokušala izvršiti samoubistvo. Još jednom pozivamo pojedine medije i novinare da se suzdržavaju od prenošenja dezinformacija ili bio kakvih podataka o maloljetnim žrtvama teških krivičnih djela, jer se na taj način dodatno stigmatiziraju djeca i direktno se ugrožava istraga koju vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u ovom predmetu – naveli su iz Tužilaštva TK.

(Avaz)