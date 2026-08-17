Greene je u objavi na društvenoj mreži X navela da se o upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana “razgovara na strateškim sastancima”, naglašavajući da, kako tvrdi, ne nagađa o tome već da za takve razgovore zna.

“To je stvarno. Ne nagađam, znam. I čisto je zlo”, napisala je Greene.

Bivša kongresmenka podsjetila je na posljednju upotrebu nuklearnog oružja u historiji, kada su Sjedinjene Američke Države u augustu 1945. bacile atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki.

Navela je da je u napadima odmah stradalo oko 110.000 ljudi, dok je ukupan broj žrtava do kraja 1945. godine dosegao oko 214.000 zbog posljedica teških opekotina i trauma. Greene je također upozorila na dugoročne posljedice radijacije, uključujući bolesti i povećanu stopu obolijevanja od raka.

“Čovječanstvo je zbog tolikog stradanja obećalo: nikad više”, poručila je.

Greene je posebno kritikovala odluku Washingtona da uđe u sukob s Iranom, tvrdeći da su američke obavještajne službe Trumpovoj administraciji govorile da Iran nije bio blizu proizvodnje nuklearnog oružja.

Istovremeno je optužila Izrael da je ponavljao tvrdnje da je Iran “samo nekoliko sedmica” udaljen od nuklearnog oružja.

Prema njenim tvrdnjama, SAD su ipak pokrenule napade, pri čemu su, kako navodi, ubijeni iranski lideri i djeca u školi, nakon čega je Iran odgovorio kontrolom nad Hormuškim moreuzom i pritiskom na zemlje u regiji.

Bivša republikanska kongresmenka posebno je upozorila na mogućnost spuštanja praga za korištenje nuklearnog oružja, navodeći da bi takav potez mogao izazvati širi globalni sukob.

“Trump je obećao da neće biti novih stranih ratova, ali bi upravo on mogao biti taj koji će dovesti do nuklearnog holokausta”, napisala je Greene.

Prema njenoj procjeni, eventualna upotreba nuklearnog oružja protiv Irana mogla bi dovesti do širenja sukoba, velike ekonomske krize i masovnog stradanja.

“Ne koristite nuklearno oružje, odmah zaustavite ovaj rat”, poručila je Greene.

Njene tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih tenzija između SAD-a i Irana, ali za sada nije javno potvrđeno da je Trumpova administracija donijela odluku ili usvojila plan za upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana.

(Kliker.info-agencije)