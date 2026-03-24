„Ne pada snijeg da prekrije brijeg…“ stara je narodna izreka. Sjetih se nje nakon što sam čuo prije par dana da je Opština Travnik zabranila manifestaciju na gradskom trgu pripremanu u povodu 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom.

Piše : Sead Đulić

U ovom kontekstu valja podsjetiti na društvenu zbilju cijelog Svijeta, sa posebnim akcentom na Evropu koja je za svoj dan uzela upravo ovaj datum. Takođe ne mogu a da ne podsjetim da je ta ista Evropa tridesetih godina prošlog vijeka izrodila i nacizam i fašizam. Upravo, valjda zbog toga, desetljećima kasnije ponosila se porazom tog istog fašizma i nacizma i slavila svoj antifašizam.

A onda se globalno sve počelo mjenjati. Ta globalna kretanja kod nas su se odrazila krvavim ratovima devedesetih. Prepoznali smo oživjeli fašizam iz četrdesetih godina prošlog vijeka i suprotstavili mu se. Oni koji se suprotstaviše počeše govoriti da se bore protiv fašizma. Uglavnom tako je i bilo. Ali, uglavnom ti isti borci protiv fašizma devedesetih počeše borce protiv fašizma iz četrdesetih ignorisati, zaboravljati, ali i svrstavati među fašiste fabrikujući neistine i revidirajući historiju.

A onda se kao najsnažnija poruka, kao najsvjetlija iskra pojavila manifestacija zajedničkog obilježavanja događaja iz četrdesetih i devedesetih na jednom od Vlašićkih platoa, zvanom Meokrnje. Bila je to, i jeste valjda, vertikala bosanskog otpora fašizmu iz različitih vremena sa jasnom porukom zajedništva. Sve je to organizovano uz svesrdnu podršku i učešće opštinskih i kantonalnih vlasti. Svi smo bili ponosni na to i uzimali ta dešavanja kao primjer za izgradnju snažnijeg fronta antifašističkih snaga u Bosni i Hercegovini. U okviru manifestacije organizovani su i okrugli stoloivi, konferencije, koje su zapravo bile naučni skupovi i razni drugi oblici koji su potvrđivali tezu o kontinuitetu antifašizma u travničkom, ali i bosanskohercegovačkom području.

I onda zabrana.

I onda nemušta pravdanja zabrane.

I onda sumnja da je sva ona ranija podrška bila iz nekih interesnih razloga.

Šta se desilo sada?

Ono što pod broj jedan valja znati je ko jeste zabranio skup na gradskom trgu.

Pitanje je da li je to neki opštinski činovnik, bez obzira na njegovu funkciju učinio ili je pak to došlo od nekog izabranog opštinskog čelnika, bez obzira ko jeste potpisnik odluke.

Ili je pak konsenzus svih koji bi mogli odlučivati po ovom pitanju.

Naravno neki će reći da je to ustupak partnerima u vlasti koji su otvoreni zagovornici politika suprotnih onima koje propagira i kojih se sjeća antifašistički pokret u BiH.

Istina, predizborna kampanja nije još službeno počela, ali na djelu se već žestoko odvija. Možda je i ova zabrana u tom kontekstu da se partneri u vlasti ne ljute.

Kako god, nećemo nagađati, ali sve ovo što se dešava, sportski rečeno, je autogol za vlast koja je to zabranila.

I da se vratim onom snijegu sa početka. Vrijeme će pokazati da zabrana (snijeg) ne može trajno pokriti brijeg (istinu).

Smrt fašizmu gospodo iz Opštine Travnik.

A antifašisti će, kao i uvijek do sada, ovaj važan datum obilježiti na dostojanstven način i uzdignute glave i time oprati obraz Travnika