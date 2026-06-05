Američka ambasada u Sarajevu saopćila je da zbog nesigurnosti iz Evropske unije oko izbora novog visokog predstavnika prisiljava SAD da preispitaju svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u našoj državi.

Ćudić je za Klix.ba kazala kako Bosna i Hercegovina ne mora i ne smije pasivno promatrati plasiranje američkog interesa u Bosni i Hercegovini, koji se očituje i procesom izbora visokog predstavnika i planovima američke administracije za njegovo djelovanje unutar BiH.

“Ponovit ću ono na šta sam pozivala 9. februara: Ako američka administracija i američki investitor žele investirati i profitirati u Bosni i Hercegovini, onda i investitor i administracija iza investitora ne mogu stajati iza ljudi koji urušavaju Ustav i suverenitet BiH. Da budem savršeno jasna, pozivam koalicione partnere kao i opoziciju na čelu sa SDA i DF-om, da ne ratifikujemo međudržavni sporazum o Južnoj interkonekciji sa Hrvatskom, kao niti da Federacija BiH ne potpisuje sporazum sa američkim investitorom dok ne dobijemo jasnu sliku plana američke administracije kada je u pitanju imenovanje visokog predstavnika, njegovih ovlasti te viđenja pitanja i zakona o državnoj imovini”, kazala nam je Ćudić.

Kako je dodala, Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu priliku da svoj državni interes plasira u kontekstu američkog geostrateškog interesa u BiH i Evropi, zajedno sa evropskim partnerima.

“Ne smijemo biti slijepi pred rizicima ali i šansi za pozicioniranje koje imamo”, kazala je.

Podsjetimo, nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) u Sarajevu, propao je pokušaj da se imenuje nasljednik Christiana Schmidta.

Sjednica je doživjela slom jer su Francuska i Njemačka, uz podršku Velike Britanije, srušile američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe talijanski diplomata Antonio Zanardi Landi.

Zemlje članice EU imale su drugačiji plan – namjeravale su na poziciju visokog predstavnika instalirati Francuza Renéa Troccaza.

Zbog činjenice da su se formirala dva snažna bloka te da ni razgovori prije samog zasjedanja nisu donijeli rezultat, do postizanja konačnog konsenzusa na poziciji visokog predstavnika ostat će Christian Schmidt..

Njemački diplomata je ostavku podnio još prije nekoliko sedmica, a na ovosedmičnom zasjedanju zvanično je trebao biti imenovan njegov nasljednik. Prema informacijama do kojih je došao naš portal, konačna odluka o imenovanju sada je prolongirana za kraj juna.

(Kliker.info-Klix)