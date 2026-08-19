Jednom od velikana holivudske glumačke scene Woodyju Harrelsonu večeras je u Ljetnom kinu Coca Cola u okviru programa Open air uručeno Počasno Srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.

Priznanje mu je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović uoči prikazivanja filma “Dobrodošli u Sarajevo” Michaela Winterbottoma iz 1997. godine koji je premijerno prikazan u Cannesu, a iste godine i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga.

Woody Harrelson je pozdravio publiku u otvorenom kinu, istaknuvši da je nagrada i prijem u Sarajevu mnogo više nego što je očekivao. Posebne je pozdrave uputio direktoru SFF-a, glumcu Goranu Višnjiću s kojim je glumio u večerašnjem filmu, kao i Amiru Nušević koja je u vrijeme snimanja imala tek 11 godina.

– Kada sam došao ovdje neposredno nakon rata, to je bio veliki šok. Razaranje je bilo nezamislivo. Mnogi od vas, naravno, znaju o čemu govorim. Neki od vas su premladi da bi se toga sjećali. Bosanci kažu da su se nadali, dok su Srbi kopali jednu od masovnih grobnica, da će naići na naftu kako bi se SAD umiješale – kazao je Harrelson.

Podvukao je da mu nagrada Srce Sarajeva znači više nego ijedna druga.

– Ona će me uvijek podsjećati na vas, predivne ljude iz Sarajeva. Na vašu hrabrost, izdržljivost i strast za velikom umjetnošću i sjajnim filmovima. Uprkos svemu što ste prošli pokazali ste nevjerovatnu ljudsku ljubaznost koju i sada osjećam. Generalno, dirnuli ste mi srce. Moje je srce dirnuto vašim – poručio je veliki holivudski glumac.

Film je potresno ispitivanje rata u Bosni sredinom 90-ih i uloge novinara u njegovom medijskom pokrivanju, a temelji se na knjizi novinara Michaela Nicholsona “Natasha's Story”.

Kao jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru, Harrelson je tri puta bio nominiran za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljeg glavnog glumca za film “Narod protiv Larryja Flynta” te nominacije za najboljeg sporednog glumca za filmove “Glasnik” i “Tri plakata izvan grada”. Zapaženu ulogu imao je i u Zlatnom palmom nagrađenom filmu Rubena Östlunda “Trougao tuge”.

Publiku je uoči projekcije pozdravio i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović, istaknuvši da je Woody Harrelson jedan od onih glumaca kojima povjerujete i u najnevjerojatnijim ulogama, dok istodobno bez problema možete zamisliti da je osoba s kojom se družite svakodnevno.

– Ta nevjerojatna lakoća glumačkog postojanja zapravo je nešto najteže što se može postići pred kamerama, a njemu to uspijeva iz filma u film. Njegov talent, karizma i odvažnost uzor su brojnim budućim generacijama. Čast nam je što mu možemo dodijeliti Počasno Srce Sarajeva – poručio je Marjanović.

Publika će ga uskoro gledati u glavnoj ulozi serije “Brothers” platforme Apple TV, uz Matthewa McConaugheyja, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Uz Kristen Stewart, Harrelson tumači glavnu ulogu u filmu “Full Phil” Quentina Dupieuxa, koji je ove godine premijerno prikazan u Cannesu. Nedavno je završio snimanje Netflixovog filma “The Cackling of the Dodos”, u kojem glumi uz Sama Rockwella, a trenutačno producira dokumentarni film o kultnom austinskom koncertnom prostoru Armadillo World Headquarters.

Harrelson je scenarist, reditelj i glavni glumac filma “Lost in London”, prvog dugometražnog filma snimljenog u jednom neprekinutom kadru i uživo emitiranog u kinima.

Dobitnik nagrade Emmy za kultnu ulogu Woodyja Boyda u seriji “Kafić Uzdravlje”, Harrelson je ostvario zapažene televizijske uloge i u serijama “Pravi detektiv” te “Vodoinstalateri Bijele kuće”. Njegov je autorski i glumački trag jednako snažan i na teatarskim daskama: nastupio je u broadwayskoj obnovi predstave “The Rainmaker”, kao i u londonskim produkcijama “On an Average Day” i “Noć iguane”. Režirao je i off-Broadway produkciju vlastite drame “Bullet for Adolf”, koju je napisao zajedno s Frankiejem Hymanom.

Tokom četiri desetljeća stvaralaštva, kroz svaki medij u kojem je djelovao Woody Harrelson potvrdio je status jednog od najdugovječnijih i najcjenjenijih umjetnika savremene filmske industrije.

Ovogodišnji Sarajevo Film Festival trajat će do 21. augusta.

(Kliker.info-Fena)