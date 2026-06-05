Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Tivatu poručila da Evropska unija neće biti potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana.

U svom uvodnom obraćanju na samitu EU – Zapadni Balkan istakla je da se cijeli Zapadni Balkan nalazi u srcu evropske historije.

“Vaše mjesto je u srcu Evropske unije i upravo zbog toga se sastajemo već drugi put u posljednjih šest mjeseci. Danas pravimo velike korake ka izgradnji nezavisnije Evropske unije – unije koja je sigurnija, otpornija i potpunija. Međutim, ona neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana“, kazala je.

Ona je dodala da je upravo zbog toga ovaj samit od velikog značaja.

“Tokom dana razgovarat ćemo o jačanju saradnje u oblasti sigurnosti i geopolitike. Razmotrit ćemo načine za približavanje naših ekonomija i naših građana kroz Plan rasta, te razgovarati o tome kako proces proširenja učiniti bržim, vidljivijim i strateški usmjerenim”, istakla je von der Leyen.

Naglasila je da se u svim zemljama Zapadnog Balkana, a posebno u zemlji domaćinu Crnoj Gori osjeća taj pozitivan zamah.

“Pretvorimo taj zamah u pokret, a pokret u članstvo”, poručila je von der Leyen.

(Kliker.info-agencije)