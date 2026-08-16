Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da će se Alexandria Ocasio-Cortez kandidovati za predsjednicu, ali ju je istovremeno uvrstio među ljevičarske političare koji, kako tvrdi, sada odustaju od svojih ranijih radikalnih stavova jer postaju politički teret, piše New York Post.

Na pitanje hoće li se Ocasio-Cortez kandidovati, Trump je u petak tokom posjete Long Islandu za Fox News rekao: “Mislim da hoće.” Njegovi komentari uslijedili su nakon što je njujorška demokratkinja nedavno otkrila da zamrzava jajne ćelije, što je potaknulo nove spekulacije o njenim političkim ambicijama.

Trump je zamoljen da prokomentariše izjavu 36-godišnje kongresmenke prošle nedjelje, kada je rekla da je “woke 1.0 lud”. Tim komentarom, Ocasio-Cortez se distancirala od stavova koji su izazvali probleme nekim ljevičarskim demokratskim kandidatima, poput Francesce Hong iz Wisconsina, poznate po svojim kritikama praznika.

„Ali ako zaista pogledate na to, svi oni govore istu stvar. Svi pokušavaju da se odmaknu od onoga što su govorili o kriminalu i kako su podržavali gradove utočišta. Sada se odriču svega za šta su se zalagali“, rekao je Trump za Alexis McAdams iz Fox Newsa.

Trump je također oštro kritikovao kandidata za Senat Michigana Abdula El-Sayeda zbog pisanja u kojem je uporedio američki fudbal sa „toksičnom muževnošću“, kolonijalizmom i ropstvom.

„Michigan je odlično mjesto, mislim, zaista loše mjesto za davanje takvih izjava“, rekao je Trump. „Imaju odličan fudbalski tim, zapravo nekoliko koje ljudi vole. Rekao bih da je to velika greška s njegove strane.“

El-Sayed je pohađao Univerzitet Michigan, čiji tim drži NCAA rekord za najviše pobjeda u historiji univerzitetskog fudbala. 2021. godine pisao je o „toksičnoj muževnosti u srcu najpopularnijeg sporta u Americi“. Uprkos tome, bio je kapiten fudbalskog tima u srednjoj školi u predgrađu Detroita i igrao je lacrosse na fakultetu.

Trump, koji se u svojoj kampanji za povratak 2024. godine fokusirao na ilegalnu imigraciju, predviđa da će Ocasio-Cortez imati problema zbog svoje podrške “gradovima utočištima”. “Mislim da ćete vidjeti kraj gradova utočišta jer su oni katastrofa. A neko poput nje bio je snažan zagovornik tih gradova”, zaključio je Trump.

Ko je Alexandria Ocasio-Cortez?

Alexandria Ocasio-Cortez je demokratska kongresmenka iz New Yorka i jedna od najpoznatijih predstavnica progresivnog krila Demokratske stranke. Izabrana je u Predstavnički dom američkog Kongresa prvi put 2018. godine, u dobi od 29 godina, što je čini najmlađom ženom izabranom u Kongres. Poznata je po zalaganju za jače socijalne politike, zaštitu okoliša, prava radnika i reformu američkog zdravstvenog sistema.

Ocasio-Cortez je godinama jedna od najistaknutijih političkih protivnica Donalda Trumpa, a njeno ime se dugo spominje u raspravama o budućim vodećim kandidatima Demokratske stranke. Zbog njene visoke nacionalne prepoznatljivosti i snažne baze među mlađim i progresivnim biračima, povremeno se spekuliše o mogućoj predsjedničkoj kandidaturi, iako ona još nije najavila svoj ulazak u predsjedničku utrku.