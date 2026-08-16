Dženaza-namaz za pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji klanjat će se u utorak, 18. augusta u 17:30 sati ispred Čaršijske džamije Zenica, dok će se ukop obaviti na Gradskom groblju Prašnice.

Kako je ranije saopćeno iz zeničke Gorske službe spašavanja, njihova tijela danas bi trebala stići u Zenicu, nakon što su doprimljena avionom u Beograd. Povratak njihovih tijela označit će početak posljednjeg ispraćaja pet članova ekspedicije čija je tragedija duboko potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Pored dženaze, u utorak će u Zenici biti održana i komemoracija. Isti dan proglašen je Danom žalosti u ovom gradu.

U sedmočlanoj ekspediciji bili su iskusni planinari iz Zenice, članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva „Vedro“.

U tragičnoj nesreći živote su izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjela su nesreću.

(Kliker.info-agencije)