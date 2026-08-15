Sarajevo je večeras odalo priznanje jednoj od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije. Emily Watson, dvostruka nominirana za Oscara i dobitnica brojnih međunarodnih priznanja, postala je dobitnica Počasnog Srca Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu.

Priznanje joj je uručeno u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje je Watson, vidno emotivna, nagradu primila uz dug aplauz publike. Počasno Srce Sarajeva uručio joj je Mirsad Purivatra, bivši direktor Sarajevo Film Festivala.

„Prilično je teško govoriti poslije ovoga. Ovaj festival je bio veoma, veoma dragocjen dio mog putovanja kao glumice. Ovo mi djeluje veoma stvarno“, kazala je Watson.

Istakla je da je Sarajevo željela podijeliti i sa svojom djecom, upravo zbog posebnog mjesta koje Festival ima u svijetu filma.

„Dovela sam svoju djecu ovamo jer osjećam da je, od svih filmskih festivala na svijetu, ovo festival koji ima duhovno srce na pravom mjestu“, poručila je britanska glumica.

Govoreći o glumi, Watson je istakla da taj poziv doživljava kao privilegiju i odgovornost pripovijedanja.

„Moja dobra prijateljica Jessie Buckley nedavno je opisala glumu kao odlazak na posao sa srcem na dlanu. I bila mi je velika privilegija u životu da budem dio te armije pripovjedača“, rekla je Watson, dodajući da je Sarajevo grad koji posebno razumije snagu priče i borbe koju filmski autori vode kroz svoje stvaralaštvo.

Nagradu je, kako je kazala, željela posvetiti Catherine.

Ovogodišnji dolazak Emily Watson u Sarajevo ima i dodatnu posebnost. Nakon dvije decenije ponovo je u gradu, ali ovog puta nije samo festivalska gošća i dobitnica počasnog priznanja. Watson predsjedava žirijem Takmičarskog programa igrani film, u kojem će zajedno s ostalim članovima žirija odlučivati o najboljim ostvarenjima ovogodišnjeg programa.

Njena povezanost sa Sarajevo Film Festivalom dodatno je naglašena večerašnjom projekcijom filma „Lomeći valove“ („Breaking the Waves“) Larsa von Triera. Uloga Bess, koju je Watson ostvarila u tom filmu prije tri decenije, obilježila je njenu karijeru i donijela joj Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, kao i nominacije za niz prestižnih priznanja.

Film će biti prikazan večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 21:55 sati.

Emily Watson tokom višedecenijske karijere podjednako je uspješna na filmu, televiziji i pozorišnim scenama. Dva puta je nominirana za Oscara, a među njenim zapaženim filmskim ostvarenjima su „Te sitnice“, „Teorija svega“, „Ana Karenjina“, „Crveni zmaj“, „Steve“, „Božja stvorenja“ i „Legenda o Ochiju“.

Za sporednu ulogu u filmu „Te sitnice“ nagrađena je Srebrnim medvjedom na Berlinaleu, dok je za televizijsku mini-seriju „Černobil“ dobila nominacije za Emmy i Zlatni globus.

Veliki trag ostavila je i u teatru. Sarađivala je s Royal Shakespeare Company, a posebno dobre kritike dobila je za uloge u predstavama „Ujak Vanja“ i „Na Tri kralja, ili kako hoćete“, koje je režirao Sam Mendes.

Njen doprinos dramskoj umjetnosti prepoznat je i u Velikoj Britaniji, gdje je 2015. godine odlikovana Redom Britanskog Carstva u rangu časnice (OBE).

Watson je dobitnica brojnih priznanja za dugogodišnji rad. Među njima su nagrada Richard Harris za doprinos britanskom nezavisnom filmu, koju je primila prošle godine, počasna nagrada Joseph Plateau Filmskog festivala u Gentu iz 2024. godine, kao i priznanje za životno djelo Međunarodnog filmskog festivala u San Sebastianu.

Sarajevska publika imat će priliku da Emily Watson upozna i kroz razgovor o njenom radu i iskustvu. Masterclass britanske glumice bit će održan 19. augusta u 10 sati u Bosanskom kulturnom centru.

(Kliker.info-BHRT)