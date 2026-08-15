Ministar finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta saopćio je da dobija prijetnje smrću, što je i prijavio nadležnim institucijama.

– Umjesto da javnosti i građanima Grada Mostara, kao visoki funkcioner Naroda i pravde koji čini dio državne i federalne vlasti, odgovori zašto su dopustili da Vlada Federacije na sjednici održanoj 16. jula ove godine usvoji Plan upravljanja otpadom koji predviđa dalje deponovanje otpada na Uborak, i to iz više gradova HNK i Zapadne Hercegovine, kantonalni zastupnik Omer Hujdur nastavlja sa lažima i ličnom diskreditacijom, krijući se iza facebook stranice udruženja “Jer nas se tiče” – navodi ministar u saopćenju.

Dodaje će određene tvrdnje Hujdur morati dokazati na sudu.

– Tvrdnje iznesene na Facebook stranici da je sam večer prije dogovarao dalje deponovanje otpada, a nakon toga angažovao nekakve “moćnike” da prijete građanima, Hujdur će ovaj put morati dokazivati sudskim putem, jer se radi o još jednoj bezočnoj laži usmjerenoj na ličnu diskreditaciju mene i mog rada – ističe ministar Šuta.

Kako kaže, po dobro ustaljenoj matrici od prije četiri godine, zastupnik Omer Hujdur, Narod i pravda i još neki pojedinci i politički subjekti, koji su u međuvremenu gotovo nestali sa političke scene, pokušavaju se ponovo igrati sa emocijama i osjećajima građana, u namjeri da pokušaju ostvariti što bolji izborni rezultat, što će svima biti jasno danom objavljivanja izbornih listi.

– Na kraju, imam potrebu informisati javnost da sam nadležnim institucijama prijavio prijetnje smrću od pojedinaca bliskih Omeru Hujduru, koji pokušava stvoriti atmosferu haosa, u želji da diskredituje mene lično i SDA, vjerovatno po nalogu stranačke centrale – navodi se u saopćenju ministra finansija HNK Adila Šute.

(Kliker.info-agencije)