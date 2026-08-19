Ovo je žena o kojoj danas bruji cijela Amerika: Objavljen video koji jasno otkriva koja je njezina uloga
Donald Trump ima naviku okruživati se ljudima kojima slijepo vjeruje, a posljednjih mjeseci ta uloga očito pripada 35-godišnjoj Natalie Harp. Trumpova suradnica često je uz američkog predsjednika, a prema dostupnim informacijama pomaže mu i u vođenju profila na društvenoj mreži Truth Social.
U julu je Harp bila među rijetkima koji su s Trumpom napustili Tursku vojnim zrakoplovom. Let je organiziran zbog sumnje na iransku prijetnju američkom predsjedniku, dok su drugi članovi osoblja i novinari ostavljeni na zrakoplovu koji je služio kao mamac.
Taj je potez izazvao političke reakcije. Demokratski senator Jon Ossoff na predizbornom skupu u nedjelju kritizirao je Trumpa, tvrdeći da predsjednik radije „putuje s Natalie u njihovoj navodno nezaštićenoj letećoj palači“ nego što obavlja svoj posao.
Trump joj je, tvrdi, spasio život
Sama je Harp tada govorila o vlastitoj borbi s rakom kostiju drugog stadija. Tvrdila je da su je politički i medicinski sustav iznevjerili, dok joj je Trump pomogao.
„Danas ne bih bila živa da nije bilo vas“, poručila mu je 2020. godine na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, na kojoj je govorila na Trumpov poziv.
Harp je tada Trumpovu zdravstvenu politiku povezivala sa svojim preživljavanjem, a predsjednika je čak usporedila s likom kojega je Jimmy Stewart glumio u filmu Divan život.
Od televizijske voditeljice do Trumpova tima
Harp je odrasla u Kaliforniji, a prema riječima njezina otuđenog brata Prestona Harpa, njih su dvoje bili školovani kod kuće. Odrasli su uz majku koju je opisao kao „iznimno konzervativnu“.
Prije nego što je postala dio Trumpova tima, Harp je vodila emisiju na konzervativnoj televizijskoj mreži One America News Network. Trumpovu se osoblju pridružila 2022. godine.
U knjizi Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, novinari New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan opisali su Harp kao jednu od Trumpovih najodanijih pristaša, uključujući i razdoblje između njegova dva predsjednička mandata.
Jedna od najvažnijih osoba za Trumpov Truth Social
Danas je Harp ključna karika u Trumpovoj komunikaciji na društvenim mrežama. Prikuplja objave saveznika, napade na demokrate i svakojake teorije zavjere, sve to slaže u paket koji predsjednik odobrava, a zatim ga ona u njegovo ime i objavljuje, često kasno navečer ili vikendom. Otud i nadimak „ljudski printer“, jer Trump voli vijesti na papiru, pa mu ih Harp doslovno ispisuje s laptopom i pisačem u ruci.
Nakon Trumpova odobrenja Harp objave postavlja na njegov račun na Truth Socialu. To često radi kasno navečer, vikendom ili tijekom praznika.
Koliko je njezina uloga zapravo izravna, pokazuje i snimka iz dokumentarne serije Art of the Surge Tuckera Carlsona, koja se posljednjih dana ponovno proširila društvenim mrežama i prikupila milijune pregleda. Na njoj se vidi Trump kako prati govor Kamale Harris, a zatim u stvarnom vremenu izgovara svoje reakcije. Harp sjedi pokraj njega i njegove riječi tipka na laptopu, pretvarajući ih u objavu na Trumpovu Truth Social računu.
Za one koji manje prate njegovu komunikaciju na Truth Socialu, Trumpov stil prilično je lako prepoznati. Piše gotovo jednako kako govori, izravno, bez puno zadrške i bez klasičnog političkog „peglanja“ poruka. Velika slova, brojni uskličnici i kratke, oštre rečenice.
Meta su mu politički protivnici, suci, mediji i druge osobe ili institucije koje smatra protivnicima. Često ih izravno proziva, daje im podrugljive nadimke i iznosi vrlo oštre optužbe. Dojam je da mnoge od tih objava piše u afektu, netom nakon što je na televiziji vidio nešto što ga je iznerviralo. Između takvih poruka Trump redovito dijeli snimke, memeove i objave svojih pristaša.
(Jutarnji list)
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