Istog dana kada je, prema Haaretzu, završavao Mercuryjev angažman za izraelski Misgav Institute na promociji izvještaja koji zagovara povlačenje SAD-a iz UN-a, stupio je na snagu Mercuryjev tromjesečni ugovor s HDZ-om BiH.

Prema dokumentaciji iz američkog registra stranih agenata FARA, ugovor traje do 24. oktobra, a HDZ BiH će Mercuryju plaćati 30.000 dolara mjesečno, odnosno ukupno 90.000 dolara naknade tokom tromjesečnog angažmana, uz dodatne troškove.