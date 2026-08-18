Od Izraela do BiH: Isti lobisti prvo promovirali izlazak SAD-a iz UN-a, a sada rade za Čovićev HDZ
Američka lobistička kompanija koju je HDZ BiH Dragana Čovića angažovao za promociju svojih političkih interesa u Washingtonu neposredno prije toga radila je za izraelski desničarski think tank na promociji izvještaja koji poziva Sjedinjene Američke Države da napuste Ujedinjene nacije.
Riječ je o Mercury Public Affairs, jednoj od velikih lobističkih kompanija u Washingtonu, s kojom je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović 24. jula potpisao tromjesečni ugovor vrijedan 90.000 dolara, odnosno više od 150.000 KM bez poreza.
Kako je objavio izraelski Haaretz, istu kompaniju angažovao je Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy kako bi u Kongresu i administraciji predsjednika Donalda Trumpa promovirao izvještaj koji zagovara američko povlačenje iz UN-a.
Izvještaj poziva SAD da napuste UN
Izvještaj nosi naziv “Od birokratije UN-a do američkog globalnog vodstva: Strategija za unapređenje američkih interesa kroz povlačenje iz neuspješnog UN-a” (From UN Bureaucracy to American Global Leadership: A Strategy for Advancing American Interests by Disengaging from a Failed UN), a njegovi autori su bivši izraelski ambasador pri UN-u Gilad Erdan i izvršni direktor Misgav Institutea Asher Fredman.
Dokument poziva američku administraciju da povuče Sjedinjene Države iz članstva u UN-u.
Autori tvrde da UN djeluje protiv američkih interesa, da ne uspijeva riješiti međunarodne sukobe i da se ne može temeljno reformisati. Jedno od pet poglavlja nosi naziv “Preusmjeravanje američke politike prema UN-u: Distancirati se, povući se i zamijeniti”.
Poseban dio dokumenta posvećen je odnosu UN-a prema Izraelu. Autori tvrde da se “nigdje politizacija i dvostruki standardi UN-a ne vide jasnije nego u njegovom odnosu prema Izraelu”, dok je dio izvještaja posvećen i napadima na UNRWA-u, agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice.
Prema ugovoru o kojem piše Haaretz, Mercury je trebao distribuirati dokument u oba doma američkog Kongresa, uključujući odbore za vanjske poslove, budžet i oružane snage, kao i kongresne grupe povezane s Izraelom i Abrahamovim sporazumima.
Materijali su bili namijenjeni i Vijeću za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, State Departmentu, američkoj misiji pri UN-u i Uredu za upravljanje i budžet Bijele kuće.
Plan je imao i drugu fazu, tokom koje je Mercury trebao organizovati trodnevnu posjetu predstavnika Misgava Washingtonu i sastanke sa zakonodavcima, ključnim zvaničnicima Trumpove administracije, stručnjacima i think tankovima.
Misgav je za angažman Mercuryja trebao platiti 5.000 dolara.
Institut je nakon objave Haaretzovog teksta naveo da je Mercury u praksi organizovao oko pet sastanaka sa savjetnicima u Kongresu i administraciji te da je angažman bio ograničenog obima.
Erdan je, reagujući na izvještaj Haaretza, potvrdio da su pokušavali uvjeriti američke kongresmene da smanje finansiranje UN-a, pa čak i razmotre američko udaljavanje od ove organizacije.
Čovićev ugovor vrijedan 90.000 dolara
Istog dana kada je, prema Haaretzu, završavao Mercuryjev angažman za izraelski Misgav Institute na promociji izvještaja koji zagovara povlačenje SAD-a iz UN-a, stupio je na snagu Mercuryjev tromjesečni ugovor s HDZ-om BiH.
Prema dokumentaciji iz američkog registra stranih agenata FARA, ugovor traje do 24. oktobra, a HDZ BiH će Mercuryju plaćati 30.000 dolara mjesečno, odnosno ukupno 90.000 dolara naknade tokom tromjesečnog angažmana, uz dodatne troškove.
Američka kompanija će za HDZ organizovati sastanke s visokim vladinim zvaničnicima te kontakte s think tankovima i istraživačkim institucijama. Ugovor predviđa i saradnju s novinarima, analitičarima, diplomatama i drugim osobama koje imaju utjecaj na kreiranje politika, kao i podršku pri organizovanju medijskih intervjua.
Mercury će također izrađivati političke brifinge, teme za razgovore i druge materijale za zagovaranje kojima će predstavljati političke prioritete i viziju HDZ-a BiH u Washingtonu. U samom ugovoru ti materijali opisani su kao „Washington-ready advocacy materials“.
Druga poveznica: Heritage Foundation
Mercury nije jedina poveznica između nove priče iz Izraela i ranijih rasprava o američkoj politici prema Bosni i Hercegovini.
Jedan od autora izvještaja o povlačenju SAD-a iz UN-a, Asher Fredman, istovremeno je visiting fellow Heritage Foundationa, jednog od najutjecajnijih konzervativnih think tankova u Washingtonu i organizacije koja je predvodila izradu Projekta 2025.
Upravo je istraživač Heritage Foundationa Max Primorac posljednjih mjeseci zagovarao značajnu promjenu američke politike prema Bosni i Hercegovini.
Svjedočeći pred Pododborom za Evropu američkog Kongresa, Primorac je BiH nazvao “propalom državom” i zatražio ukidanje Ureda visokog predstavnika.
“Vrijeme je da se okonča ova postdejtonska katastrofa izgradnje nacije“, rekao je Primorac.
Pozvao je State Department da “okonča svoje napore da stvori centraliziranu državu u kojoj dominiraju Muslimani”, koristeći tokom svjedočenja termin “Muslimani” umjesto zvaničnog naziva jednog od tri konstitutivna naroda – Bošnjaka.
Govoreći o položaju Hrvata u BiH, Primorac je bio još direktniji.
“Samo treći entitet u većinski hrvatskim područjima može spasiti tu progonjenu kršćansku zajednicu“, rekao je pred američkim zakonodavcima.
Primorac je također autor poglavlja o reformi USAID-a u Projektu 2025, a i ranije je zagovarao federalni sistem zasnovan na tri konstitutivna naroda te iznosio stavove bliske pozicijama HDZ-a BiH u vezi s Južnom interkonekcijom.
Heritage i lobistički interesi RS-a
Heritage Foundation pojavljuje se i u kontekstu lobističkih aktivnosti Republike Srpske u Washingtonu.
Intelligence Online ranije je objavio da je Heritageov izvještaj o BiH dao podstrek lobističkim naporima RS-a u Sjedinjenim Državama.
U izvještaju koji je napisao Primorac OHR je opisan kao prepreka izgradnji države, dok se zagovara prekid američke podrške korištenju bonskih ovlasti.
Izvor upoznat s lobističkim naporima Republike Srpske rekao je tada za Intelligence Online da Heritageov dokument predstavlja podsticaj interesima entiteta i pomaže mu u suprotstavljanju većem bosanskohercegovačkom lobiju u Washingtonu.
Kako se kupuje pristup Washingtonu
Poveznice, naravno, ne znače da su Misgavova kampanja za promjenu američkog odnosa prema UN-u, HDZ-ov angažman Mercuryja, Primorčevi prijedlozi za BiH i lobistički napori RS-a dio koordinirane kampanje.
Dokumentovano je, međutim, preklapanje lobističkih i think-tank krugova koji nastoje utjecati na američke donosioce odluka.
Istovremeno, ovaj slučaj ilustrira kako danas funkcioniše industrija političkog utjecaja u Washingtonu. Novac ne kupuje nužno političku odluku, ali kupuje pristup – sastanke sa zvaničnicima i njihovim savjetnicima, predstavljanje političkih ideja u Kongresu i administraciji, kontakte s think tankovima, analitičarima i medijima te profesionalno pripremljene materijale kojima se određeni politički interesi predstavljaju američkim donosiocima odluka.
Igor Spaić (N1)
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