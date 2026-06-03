Izrael je u utorak nastavio napade na jug Libanona, ali nije gađao Bejrut nakon djelomičnog sporazuma o prekidu vatre postignutog s Hezbolahom, šijitskom militantnom skupinom koju podupire Iran.

Libanonske vlasti objavile su da su, prema dogovoru koji je u ponedjeljak navečer najavio američki predsjednik Donald Trump, izraelske snage pristale suzdržati se od bombardiranja glavnog grada u zamjenu za to da Hezbolah ne izvodi napade na izraelski teritorij.

Dogovor je uslijedio nakon upozorenja Irana da bi izraelske operacije u Libanonu mogle ugroziti pregovore o okončanju rata između Teherana i Washingtona.

Unatoč objavi o primirju, izraelska vojska priopćila je da je presrela dva projektila ispaljena prema sjevernom Izraelu. Hezbolah je, s druge strane, objavio da je napao izraelske snage na jugu Libanona, gdje su lokalne vlasti izvijestile o novim smrtonosnim izraelskim udarima.

Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su u ponedjeljak poslijepodne četiri osobe poginule, a 127 ih je ozlijeđeno kada su izraelski zračni napadi pogodili zgrade uz bolnicu Jabal Amel u gradu Tiru. Među ozlijeđenima je bilo 39 djelatnika bolnice, od kojih se četvero nalazi u kritičnom stanju.

Dan poslije, područje oko bolnice izgledalo je poput prizora iz apokalipse, javlja BBC.

Izraelska vojska priopćila je da je pogodila „terorističku infrastrukturu Hezbolaha“ u tom području. Izraelci su istodobno optužili Hezbolah da djeluje iz civilne infrastrukture i gusto naseljenih područja.

Libanonsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u posljednja tri mjeseca ubijeno 128 medicinskih djelatnika i bolničara te da je zabilježeno 159 napada na vozila hitne pomoći i zdravstvene ustanove.

Izraelska vojska tijekom poslijepodneva izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovnika grada Nabatieha. Upozorila je da je „prisiljena djelovati odlučno“ protiv Hezbolaha zbog, kako tvrdi, kršenja sporazuma o prekidu vatre.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Hezbolah da su nakon objave primirja izveli više raketnih i bespilotnih napada na izraelske zajednice.

Hezbolahovo vojno krilo objavilo je da su njegovi borci dronovima, projektilima i topničkom vatrom gađali izraelske tenkove i postrojbe u južnolibanonskim mjestima Haddatha, Bayada i Zawtar al-Sharqiya. Nisu spominjali prekogranične napade na izraelski teritorij.

Libanon je uvučen u rat između SAD-a, Izraela i Irana 2. ožujka, kada je Hezbolah raketirao Izrael kao odgovor na izraelski napad u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa.

Izrael je potom pokrenuo opsežnu zračnu kampanju diljem Libanona i kopnenu operaciju na jugu zemlje, koja je posljednjih tjedana dodatno intenzivirana.

Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od početka rata poginulo je najmanje 3468 ljudi. U statistici se ne razlikuju civili od boraca.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je više od milijun ljudi registrirano kao raseljeno, dok izraelske naredbe za evakuaciju obuhvaćaju više od osmine teritorija Libanona.

Izrael navodi da su tijekom sukoba na obje strane granice poginula 25 izraelskih vojnika i četvero civila.

Libanonsko veleposlanstvo u Washingtonu objavilo je u ponedjeljak navečer da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog djelomičnog prekida vatre nakon telefonskog razgovora predsjednika Josepha Aouna i američkog državnog tajnika Marca Rubija.

Prema prijedlogu, Izrael neće pokretati široku ofenzivu na Bejrut, dok će se Hezbolah suzdržati od napada na Izrael, čime bi se otvorio prostor za proširenje primirja na cijeli teritorij Libanona.

Trump je potom obavijestio libanonsku veleposlanicu Nadu Moawad da je osigurao suglasnost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, nakon čega je predsjednik Aoun o tome izvijestio vodstvo Hezbolaha.

Kasnije je Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao da je razgovarao s Netanyahuom i predstavnicima Hezbolaha.

„Pristali su prestati pucati na Izrael i njegove vojnike. Isto tako, Izrael je pristao prestati pucati na njih“, napisao je američki predsjednik.

Netanyahu je ubrzo odgovorio porukom da je Trumpu jasno dao do znanja kako će Izrael, ako Hezbolah nastavi napade na izraelske gradove i građane, gađati terorističke ciljeve u Bejrutu.

Dodao je da će izraelska vojska nastaviti operacije prema planu na jugu Libanona.

Predstavnik Hezbolaha Mahmoud Qamati izjavio je za BBC da su potencijalni izraelski napadi na južna predgrađa Bejruta spriječeni zahvaljujući pritisku Irana.

„Nema nikakvog sporazuma o prekidu vatre. Postoji samo zaštita Dahieha“, rekao je Qamati, misleći na južna šijitska predgrađa glavnog grada.

Visoki dužnosnik Hezbolaha Hassan Fadlallah ranije je poručio da pokret neće prihvatiti „jednostrano primirje“, nego traži sveobuhvatan prekid vatre koji bi otvorio put povlačenju izraelskih snaga iz južnog Libanona.

Nove runde pregovora između izraelskih i libanonskih diplomata zakazane su za srijedu u Washingtonu.

Diplomatski napori intenzivirani su nakon što je Netanyahu najavio da je naredio napade na južna predgrađa Bejruta, tradicionalno uporište Hezbolaha, kao odgovor na raketne i bespilotne napade te druga kršenja travanjskog sporazuma o primirju.

Američki portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, objavio je da je Trump tijekom telefonskog razgovora oštro napao Netanyahua nazivajući ga “je*eno ludim” i zatražio da odustane od plana napada na Bejrut.

Dio izraelskih političara kritizirao je premijera zbog popuštanja američkom pritisku.

„Sada je trenutak da našem prijatelju kažemo – ne“, poručio je krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir.

Vođa oporbe Yair Lapid izjavio je da je Izrael postao „potpuno ovisna klijentska država“.

Axios navodi da je Trumpova ljutnja bila motivirana strahom da bi nova izraelska eskalacija mogla ugroziti pregovore o okončanju američko-izraelskog rata s Iranom.

Netanyahuove prijetnje izazvale su val reakcija iz Teherana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da primirje između SAD-a i Irana „nedvojbeno obuhvaća sva bojišta, uključujući i Libanon“ te da je „kršenje primirja na jednom frontu kršenje primirja na svim frontovima“.

Iranska novinska agencija Tasnim, bliska tvrdolinijaškim krugovima vlasti, izvijestila je da bi Teheran mogao suspendirati neizravne pregovore sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih vojnih operacija u Libanonu.

U Wasingtonu, američki šef diplomacije Marco Rubio pojavio se pred Kongresom prvi put od početka rata.

Najviši američki diplomat svjedočio je da američki pregovarači Iranu nisu ponudili ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje tjesnaca.

„U ovom trenutku, sve o čemu se s njima razgovaralo jest da je svako ublažavanje sankcija uvjetovano. To znači da mora biti povezano s razlogom zbog kojeg su te sankcije uopće uvedene, a to je njihov nuklearni program“, rekao je.

„Rat je gotov“, poručio je Rubio u jednoj napetoj razmjeni s američkim senatorom, dok su članovi odbora propitivali američku strategiju za okončanje sukoba.

(Kliker.info-Jutarnji list)