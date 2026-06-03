Nova eskalacija SAD-a i Irana, napadnut i Kuvajt, sirene i u Bahreinu; CNN: ‘Najžešći udar zadnjih mjeseci‘
CNN: ‘Najžešći udari u zadnjih par mjeseci’
Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu otkako je u travnju stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovno dovedeni na sam rub, nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama.
Noćna eskalacija, čini se, počela je u utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Bocvane koji je plovio prema iranskoj luci na otoku Hargu. Brod se, prema američkom Središnjem zapovjedništvu, CENTCOM-u, nije pridržavao američke blokade iranskih luka.
Iran je na to, prema vlastitim tvrdnjama, odgovorio ispaljivanjem projektila na jedno plovilo pod liberijskom zastavom.
No ozbiljnija eskalacija uslijedila je nakon što su SAD pogodile iransku vojnu zemaljsku kontrolnu postaju na otoku Qeshm, u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je potom ispalio rakete i dronove prema zaljevskim državama Kuvajtu i Bahreinu.
Teheran tvrdi da je gađao „američku zračnu i helikoptersku bazu“ u regiji, kao i sjedište američke Pete flote u Bahreinu. Washington, međutim, tvrdi da su „svi iranski napadi na američke snage propali“ te da su rakete i dronovi presretnuti ili su pali prije nego što su stigli do ciljeva.
Pregovori pod pritiskom
Iranski mediji signaliziraju da se razgovori između Teherana i Washingtona nastavljaju, a američki predsjednik Donald Trump rekao je za ABC News da vjeruje kako je dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i produljenju primirja s Iranom moguć „tijekom sljedećeg tjedna“.
No primirje je na vrlo krhkim temeljima, piše CNN. Iran je ranije ovog tjedna suspendirao pregovore i zaprijetio eskalacijom ako se nastave izraelski napadi na Libanon. Trump istodobno pritišće Izrael da smanji opseg ofenzive u Libanonu, a novi razgovori trebali bi se nastaviti u srijedu.
Još jedan iranski pokušaj napada na američke snage stacionirane u Kuvajtu propao je u srijedu ujutro po lokalnom vremenu, objavila je američka vojska.
„Dodatni val iranskih dronova koji su večeras pokušali napasti američke snage u Kuvajtu nije pogodio predviđene ciljeve“, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo, CENTCOM, na X-u.
„Nitko od američkog osoblja nije ozlijeđen, niti je oštećena američka imovina“, dodali su.
Američka vojska ranije je odbacila tvrdnje da je Iran pogodio sjedište američke Pete flote u Bahreinu i američku zračnu bazu u regiji, poručivši da su „svi iranski napadi na američke snage propali“.
Iran: Gađali smo sjedište američke Pete flote i zračnu bazu
Iran je objavio da je gađao američke baze u regiji i jedno plovilo u blizini Hormuškog tjesnaca, tvrdeći da je time odgovorio na američke napade na tanker povezan s Iranom te na udare na otoku Qeshm.
Američka vojska odbacila je iranske tvrdnje da je pogođeno sjedište američke Pete flote u Bahreinu i američka zračna baza u regiji.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da je ispalila projektile na plovilo identificirano kao Panaya, koje plovi pod liberijskom zastavom. Napad je, prema tvrdnjama iranskih državnih medija, bio odgovor na američki udar na naftni tanker koji je plovio prema ključnom iranskom naftnom terminalu na otoku Hargu.
IRGC je također naveo da su SAD pogodile vojni „komunikacijski toranj“ na jugu otoka Qeshm, koji Iran smatra dijelom svoje obrambene linije u blizini Hormuškog tjesnaca. Američka vojska ranije je objavila da je u „samoobrani“ pogodila iransku vojnu zemaljsku kontrolnu postaju na otoku Qeshm.
Iran je potom pokrenuo odmazdne raketne i dronovske napade na „američku zračnu i helikoptersku bazu“, kao i na sjedište američke Pete flote, priopćila je Revolucionarna garda.
Američko Središnje zapovjedništvo ranije je objavilo da su američka i bahreinska protuzračna obrana presrele tri projektila ispaljena prema Bahreinu, dok su projektili usmjereni prema Kuvajtu pali prije cilja ili se raspali tijekom leta.
IRGC je upozorio da će „svaka daljnja agresija naići na drukčiji i mnogo žešći odgovor“.
CENTCOM: ‘Izveli smo napade u samoobrani’
Američka vojska izvela je napade u “samoobrani” na iranski otok Qeshm, objavilo je danas američko Središnje zapovjedništvo, CENTCOM.
CENTCOM je priopćio da su napadi bili odgovor na “pokušaje iranskih napada diljem Bliskog istoka”.
“Iran je lansirao nekoliko balističkih projektila prema susjednim državama u regiji, no svi su promašili predviđene ciljeve. Dvije iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu pale su prije cilja ili su se raspale tijekom leta, a tri rakete lansirane prema Bahreinu odmah su presrele američke i bahreinske snage protuzračne obrane”, objavio je CENTCOM na X-u.
Prema CENTCOM-u, SAD je pogodio iransku vojnu zemaljsku kontrolnu postaju na otoku Qeshm. Nitko od američkog osoblja nije ozlijeđen.
Iranska Revolucionarna garda u međuvremenu je objavila da su njezini napadi na Kuvajt bili odgovor na “drsku i otvorenu agresiju” američkih snaga na otoku Qeshm. IRGC tvrdi da je prema Kuvajtu ispalio najmanje deset balističkih projektila.
Dodali su da su napadi tek “početni odgovor” te upozorili da bi mogao uslijediti mnogo snažniji osvetnički udar.
Sirene su se oglasile u Bahreinu u ranim satima srijede. Ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje pozvalo je građane da „ostanu mirni“ i sklone se na najbliže sigurno mjesto, javlja CNN.
Neposredno prije priopćenja bahreinskog ministarstva, iranska Revolucionarna garda objavila je da su tri rakete pogodile „neprijateljske baze“ u Kuvajtu. Kuvajtska vojska istodobno je priopćila da presreće „neprijateljske“ raketne i dronovske napade.
Iranska državna televizija kasnije je objavila da su iranske snage gađale dvije zračne baze u Kuvajtu koje koriste američke snage.
Kuvajtska protuzračna obrana presreće „neprijateljske raketne napade i napade neprijateljskih dronova“, objavila je vojska te zemlje u ranim satima srijede, javlja CNN.
„Glavni stožer vojske napominje da su svi zvukovi eksplozija, ako ih građani čuju, posljedica djelovanja sustava protuzračne obrane koji presreću neprijateljske napade“, priopćila je vojska.
„Sve se građane moli da se pridržavaju sigurnosnih uputa koje izdaju nadležna tijela“, dodaje se u priopćenju.
Kuvajtska vojska nije navela odakle su napadi pokrenuti. Međutim, Telegram kanal povezan s iranskom Revolucionarnom gardom objavio je da su, „prema objavljenim snimkama i izvješćima iz Kuvajta“, tri rakete „uspješno pogodile neprijateljske baze u Kuvajtu“.
Isti kanal nazvao je kuvajtske tvrdnje o presretanju „smiješnima i apsurdnima“ te ih usporedio s, kako su naveli, „uobičajenim tvrdnjama marionetskih i kolaboracionističkih režima“.
Napad se dogodio nedugo nakon što je Kuvajt u ponedjeljak izvijestio da je odbio napade dronovima i raketama. Američko Središnje zapovjedništvo potom je objavilo da je „uspješno presrelo dvije iranske balističke rakete usmjerene prema američkim snagama smještenima u Kuvajtu“. CENTCOM je dodao da nitko od američkog osoblja nije ozlijeđen.
Najnoviji napad, koji se dogodio u ranim satima srijede po lokalnom vremenu, uslijedio je nedugo nakon što je iranska poluslužbena agencija Mehr izvijestila o „zvukovima nalik eksplozijama“ u blizini iranskog otoka Qeshma.
Američka vojska ispalila je u utorak projektil Hellfire na tanker koji je plovio prema Iranu, u sklopu blokade iranskih luka koju je nametnuo predsjednik Donald Trump, koji vrši pritisak na Teheran da pregovara o mirovnom sporazumu pod njegovim uvjetima.
Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je videozapis na kojem se vidi kako projektil pogađa tanker, pri čemu je rečeno da je ciljao strojarnicu tankera Lexie pod zastavom Bocvane, onesposobivši ga.
Što se događalo u zadnja 24 sata?
Izrael je u utorak nastavio napade na jug Libanona, ali nije gađao Bejrut nakon djelomičnog sporazuma o prekidu vatre postignutog s Hezbolahom, šijitskom militantnom skupinom koju podupire Iran.
Libanonske vlasti objavile su da su, prema dogovoru koji je u ponedjeljak navečer najavio američki predsjednik Donald Trump, izraelske snage pristale suzdržati se od bombardiranja glavnog grada u zamjenu za to da Hezbolah ne izvodi napade na izraelski teritorij.
Dogovor je uslijedio nakon upozorenja Irana da bi izraelske operacije u Libanonu mogle ugroziti pregovore o okončanju rata između Teherana i Washingtona.
Unatoč objavi o primirju, izraelska vojska priopćila je da je presrela dva projektila ispaljena prema sjevernom Izraelu. Hezbolah je, s druge strane, objavio da je napao izraelske snage na jugu Libanona, gdje su lokalne vlasti izvijestile o novim smrtonosnim izraelskim udarima.
Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su u ponedjeljak poslijepodne četiri osobe poginule, a 127 ih je ozlijeđeno kada su izraelski zračni napadi pogodili zgrade uz bolnicu Jabal Amel u gradu Tiru. Među ozlijeđenima je bilo 39 djelatnika bolnice, od kojih se četvero nalazi u kritičnom stanju.
Dan poslije, područje oko bolnice izgledalo je poput prizora iz apokalipse, javlja BBC.
Izraelska vojska priopćila je da je pogodila „terorističku infrastrukturu Hezbolaha“ u tom području. Izraelci su istodobno optužili Hezbolah da djeluje iz civilne infrastrukture i gusto naseljenih područja.
Libanonsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u posljednja tri mjeseca ubijeno 128 medicinskih djelatnika i bolničara te da je zabilježeno 159 napada na vozila hitne pomoći i zdravstvene ustanove.
Izraelska vojska tijekom poslijepodneva izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovnika grada Nabatieha. Upozorila je da je „prisiljena djelovati odlučno“ protiv Hezbolaha zbog, kako tvrdi, kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Hezbolah da su nakon objave primirja izveli više raketnih i bespilotnih napada na izraelske zajednice.
Hezbolahovo vojno krilo objavilo je da su njegovi borci dronovima, projektilima i topničkom vatrom gađali izraelske tenkove i postrojbe u južnolibanonskim mjestima Haddatha, Bayada i Zawtar al-Sharqiya. Nisu spominjali prekogranične napade na izraelski teritorij.
Libanon je uvučen u rat između SAD-a, Izraela i Irana 2. ožujka, kada je Hezbolah raketirao Izrael kao odgovor na izraelski napad u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa.
Izrael je potom pokrenuo opsežnu zračnu kampanju diljem Libanona i kopnenu operaciju na jugu zemlje, koja je posljednjih tjedana dodatno intenzivirana.
Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od početka rata poginulo je najmanje 3468 ljudi. U statistici se ne razlikuju civili od boraca.
Ujedinjeni narodi procjenjuju da je više od milijun ljudi registrirano kao raseljeno, dok izraelske naredbe za evakuaciju obuhvaćaju više od osmine teritorija Libanona.
Izrael navodi da su tijekom sukoba na obje strane granice poginula 25 izraelskih vojnika i četvero civila.
Libanonsko veleposlanstvo u Washingtonu objavilo je u ponedjeljak navečer da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog djelomičnog prekida vatre nakon telefonskog razgovora predsjednika Josepha Aouna i američkog državnog tajnika Marca Rubija.
Prema prijedlogu, Izrael neće pokretati široku ofenzivu na Bejrut, dok će se Hezbolah suzdržati od napada na Izrael, čime bi se otvorio prostor za proširenje primirja na cijeli teritorij Libanona.
Trump je potom obavijestio libanonsku veleposlanicu Nadu Moawad da je osigurao suglasnost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, nakon čega je predsjednik Aoun o tome izvijestio vodstvo Hezbolaha.
Kasnije je Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao da je razgovarao s Netanyahuom i predstavnicima Hezbolaha.
„Pristali su prestati pucati na Izrael i njegove vojnike. Isto tako, Izrael je pristao prestati pucati na njih“, napisao je američki predsjednik.
Netanyahu je ubrzo odgovorio porukom da je Trumpu jasno dao do znanja kako će Izrael, ako Hezbolah nastavi napade na izraelske gradove i građane, gađati terorističke ciljeve u Bejrutu.
Dodao je da će izraelska vojska nastaviti operacije prema planu na jugu Libanona.
Predstavnik Hezbolaha Mahmoud Qamati izjavio je za BBC da su potencijalni izraelski napadi na južna predgrađa Bejruta spriječeni zahvaljujući pritisku Irana.
„Nema nikakvog sporazuma o prekidu vatre. Postoji samo zaštita Dahieha“, rekao je Qamati, misleći na južna šijitska predgrađa glavnog grada.
Visoki dužnosnik Hezbolaha Hassan Fadlallah ranije je poručio da pokret neće prihvatiti „jednostrano primirje“, nego traži sveobuhvatan prekid vatre koji bi otvorio put povlačenju izraelskih snaga iz južnog Libanona.
Nove runde pregovora između izraelskih i libanonskih diplomata zakazane su za srijedu u Washingtonu.
Diplomatski napori intenzivirani su nakon što je Netanyahu najavio da je naredio napade na južna predgrađa Bejruta, tradicionalno uporište Hezbolaha, kao odgovor na raketne i bespilotne napade te druga kršenja travanjskog sporazuma o primirju.
Američki portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, objavio je da je Trump tijekom telefonskog razgovora oštro napao Netanyahua nazivajući ga “je*eno ludim” i zatražio da odustane od plana napada na Bejrut.
Dio izraelskih političara kritizirao je premijera zbog popuštanja američkom pritisku.
„Sada je trenutak da našem prijatelju kažemo – ne“, poručio je krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir.
Vođa oporbe Yair Lapid izjavio je da je Izrael postao „potpuno ovisna klijentska država“.
Axios navodi da je Trumpova ljutnja bila motivirana strahom da bi nova izraelska eskalacija mogla ugroziti pregovore o okončanju američko-izraelskog rata s Iranom.
Netanyahuove prijetnje izazvale su val reakcija iz Teherana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da primirje između SAD-a i Irana „nedvojbeno obuhvaća sva bojišta, uključujući i Libanon“ te da je „kršenje primirja na jednom frontu kršenje primirja na svim frontovima“.
Iranska novinska agencija Tasnim, bliska tvrdolinijaškim krugovima vlasti, izvijestila je da bi Teheran mogao suspendirati neizravne pregovore sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih vojnih operacija u Libanonu.
U Wasingtonu, američki šef diplomacije Marco Rubio pojavio se pred Kongresom prvi put od početka rata.
Najviši američki diplomat svjedočio je da američki pregovarači Iranu nisu ponudili ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje tjesnaca.
„U ovom trenutku, sve o čemu se s njima razgovaralo jest da je svako ublažavanje sankcija uvjetovano. To znači da mora biti povezano s razlogom zbog kojeg su te sankcije uopće uvedene, a to je njihov nuklearni program“, rekao je.
„Rat je gotov“, poručio je Rubio u jednoj napetoj razmjeni s američkim senatorom, dok su članovi odbora propitivali američku strategiju za okončanje sukoba.
(Kliker.info-Jutarnji list)
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