Nestvarni prizori iz Omiša : Vatrena oluja gotovo je progutala grad (Video)
Požar koji je iz Lokve Rogoznice tokom protekle noći zahvatio područje prema Omišu stavljen je pod nadzor, a prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića više nema otvorene vatre.
Veliki požar buknuo je tokom večeri u Lokvi Rogoznici, a u noći se proširio prema Omišu, zahvativši područja iznad grada i približivši se njegovu središtu. Vatra je ugrozila brojne kuće i druge objekte, dok je dio stanovnika i turista evakuiran.
Tokom noći evakuirano je oko 200 ljudi. Najmanje deset osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedna osoba s opeklinama hitno prevezena u bolnicu.
Tucaković je za Radio Sljeme rekao kako je u požaru izgorjelo nekoliko kuća te velik broj automobila i čamaca.
S terena stižu i snimke izgorjelih automobila i objekata te velike materijalne štete.
Grad Makarska i Crveni križ organizirali su prihvat i smještaj u osnovnoj školi za osobe s područja Omiša koje su evakuirane zbog požara. Sve službe su u pripravnosti.
(Kliker.info-agencije)
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