Požar koji je iz Lokve Rogoznice tokom protekle noći zahvatio područje prema Omišu stavljen je pod nadzor, a prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića više nema otvorene vatre.

Veliki požar buknuo je tokom večeri u Lokvi Rogoznici, a u noći se proširio prema Omišu, zahvativši područja iznad grada i približivši se njegovu središtu. Vatra je ugrozila brojne kuće i druge objekte, dok je dio stanovnika i turista evakuiran.

Tokom noći evakuirano je oko 200 ljudi. Najmanje deset osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedna osoba s opeklinama hitno prevezena u bolnicu.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da na području Lokve Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre.

Tucaković je za Radio Sljeme rekao kako je u požaru izgorjelo nekoliko kuća te velik broj automobila i čamaca.

”Trenutačno obilazim požarište i zaista vidim svašta. Požarna fronta je ogromna. Nadamo se smirivanju vjetra i dolasku kanadera ujutro kako bi se čelo požara zaustavilo. Požar je na ovom području prouzročio veliku materijalnu štetu”, rekao je Tucaković.

S terena stižu i snimke izgorjelih automobila i objekata te velike materijalne štete.

Grad Makarska i Crveni križ organizirali su prihvat i smještaj u osnovnoj školi za osobe s područja Omiša koje su evakuirane zbog požara. Sve službe su u pripravnosti.

(Kliker.info-agencije)