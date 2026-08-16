Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je sedmo mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu.

Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keanna MacInnes s vremenom 2:05.90, dok je srebro pripalo Dankinji Heleni Rosendahl Bach (2:06.14), a bronza Španjolki Lauri Cabanes Garzas (2:07.21).

Dvadesetogodišnja Mostarka finalnu je utrku isplivala u vremenu 2:11.14.

​Rezultat koji je Pudar ostvarila u pariskom finalu za 4,88 sekundi je sporiji od njenog osobnog i državnog rekorda u ovoj disciplini, koji iznosi 2:06.26, a koji je postavila na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine.

(Kliker.info-Fena)