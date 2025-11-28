Krug se sužava : Ukrajinski antikorupcijski istražitelji pretresli prostorije šefa kabineta Zelenskog

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) saopštili su u petak da su izvršeni pretresi u prostorijama Andrija Jermaka, šefa Kancelarije predsjednika Ukrajine.

Jermak važi za bliskog saradnika predsjednika Volodimira Zelenskog još prije nego što su ušli u politiku i takođe ima ključnu ulogu u spoljnoj politici i donošenju odluka. Takođe se smatra jednim od najmoćnijih zvaničnika u Ukrajini.

Zasad nije poznato u okviru kojeg predmeta su izvršeni pretresi, niti koji je status šefa predsjedničkog kabineta, mada su ranije iznošeni navodi da je Jermak upleten u korupcijski skandal u energetskom sektoru koji potresa Ukrajinu.

“NABU i SAP sprovode istražne radnje u prostorijama šefa Kancelarije predsednika Ukrajine. Istražne radnje su odobrene i sprovode se u okviru istrage. Detalji će biti naknadno objavljeni”, saopštila je pres služba NABU. Pres služba SAPO je objavila istu poruku.

Jermak je potvrdio da istražitelji NABU-a i SAP-a vrše pretres u njegovom stanu, dodajući da potpuno sarađuje.

“Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dat im je potpuni pristup stanu, na licu mjesta su moji advokati koji sarađuju s organima reda”, naveo je Jermak na Telegramu.

Zbog navoda o umiješanosti Jermaka u energetski skandal u Ukrajini su se čuli pozivi na Jermakovu ostavku ili smjenu.

Volodimir Fesenko, šef Centra za političke studije Penta u Kijevu, rekao je za RSE da “sve dok nema formalnih sumnji ili pravnih tvrdnji u vezi sa Jermakovom umiješanošću u slučaj korupcije, Zelenski možda neće preduzeti radikalne mjere, poput potpune smjene Jermaka”.

“Zelenski se suočava sa teškim izborom. Pogotovo što je Jermak takođe šef delegacije u pregovorima sa SAD o okončanju rata”, dodao je Fesenko.

“Po mom mišljenju, privremeno smenjivanje bi bila najuravnoteženija kompromisna opcija – barem za vrijeme trajanja istrage”, dodao je on.

Zelenski je 22. novembra usred korupcijskog skandala imenovao Jermaka za šefa ukrajinske delegacije za učešće u pregovorima sa SAD i drugim međunarodnim partnerima Ukrajine, kao i sa predstavnicima Rusije, o postizanju mira.

U intervjuu za američki časopis Atlantik (The Atlantic) objavljenom u četvrtak, Jermak je rekao da ustupanje suverene teritorije nije na stolu u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

On je rekao da sve dok je Zelenski predsjednik, niko ne bi trebalo da očekuje da će Ukrajina odustati od bilo koje teritorije.

“Nijedna normalnih osoba danas ne bi pristala na dokument koji podrazumjeva odustajanje od teritorije”, rekao je Jermak, prema pisanju Atlantika.

Energetski skandal se tiče korupcionaške sheme koja je dovela do preusmjeravanja sredstava namijenjenih izgradnji odbrambenih sistema za zaštitu ranjive energetske infrastrukture Ukrajine od ruskih vazdušnih napada trećim licima.

Nekoliko uticajnih pojedinaca povezanih sa Zelenskim umiješano je u ovu shemu.

Odgovarajući na pitanje RSE po tom pitanju, portparol Evropske komisije Gijom Mersije (Guillaume Mercier) je rekao da “svaka istraga pokazuje da antikorupcijski postoje i da im je dozvoljeno da funkcionišu u Ukrajini”.

“Borba protiv korupcije bila je centralni element našeg paketa proširenja, koji pruža naš opšti stav o tom pitanju. Dozvolite mi da naglasim da je borba protiv korupcije ključna za pridruživanje zemlje Evropskoj uniji”, rekao je Mersije.

Ukrajina je podnijela zahtjev za pridruživanje EU ubrzo poslije početka invazije Rusije u februaru 2022. i zvanično je kandidat, ali još nije počela formalne pristupne pregovore.