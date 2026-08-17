Komandant EUFOR-a general-major Maurizio Fronda najavio je održavanje multinacionalne vježbe EUFOR-a “Brzi odgovor 2026” od 22. avgusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine, istakavši da takve vježbe osiguravaju spremnost EUFOR da efikasno reaguje kada god je to potrebno te da dodatno jačaju i interoperabilnost sa domaćim partnerima.

U vježbi će učestovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje učesnice u misiji, koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a.

Komandant Fronda naglasio je da je “Brzi odgovor 2026” jedna je od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a.

– Njome se pokazuje naša sposobnost da brzo rasporedimo i pojačamo snage, efikasno koordiniramo sa partnerima i održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija – kazao je na današnjoj pres-konferenciji u Kampu Butmir.

Generalmajor Fronda je ocijenio da je BiH tokom godina ostvarila izuzetan napredak te da misija EUFOR-a jasno pokazuje da su pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Moj prioritet kao komandanta EUFOR-a je podrška lokalnim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja ovdje u BiH. Sastanci sa ključnim akterima u području operacija su suštinski dio mojih dužnosti – rekao je Fronda.

Istakao je da ti kontinuirani kontakti na svim nivoima društva i vlasti, uključujući i veliki broj načelnika i gradonačelnika, potvrđuju nepristrasnu ulogu EUFOR-a u promoviranju saradnje, jačanju stabilnosti i podržavanju dugoročnog mira i sigurnosti u BiH.

Po njegovim riječima, sigurnosna situacija u BiH ostaje stabilna, ali je napomenuo da održavanje stabilnosti zahtijeva stalnu spremnost, blisku saradnju i kontinuiranu procjenu sigurnosnog okruženja.

Također, dodao je da je neophodna redovna obuka, održavanje operativnih sposobnosti i osiguravanje da mehanizmi za pojačavanje snaga ostanu efikasni.

– Naša obaveza ostaje jasna, podržati sigurno i stabilno okruženje za sve građane BiH – poručio je komandant EUFOR-a, istakavši da vježba “Brzi odgovor” prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti i služi kao prilika za potvrdu EUFOR-ove posvećenosti sigurnosti i stabilnosti, u BiH, ali i regiji.

Medijima se obratio i zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, koji je izjavio da je ključni cilj vježbe osigurati punu koordinaciju svih uključenih institucija i blagovremenu razmjenu informacija između lokalnih policijskih struktura, lokalnih zajednica, entitetskih ministarstava i agencija za provođenje zakona na svim nivoima u BiH.

Kako je naglasio, vježba predstavlja priliku da se potvrdi visok stepen saradnje i koordinacije među domaćim i međunarodnim sigurnosnim akterima.

Bošnjak je također naglasio da ova aktivnost ima poseban značaj jer demonstrira sposobnost zajedničkog djelovanja Oružanih snaga BiH i pripadnika EUFOR-a u kriznim situacijama.

Istakao je da je zajednički cilj svih institucija očuvanje stabilne, mirne i sigurne Bosne i Hercegovine te naglasio važnost kontinuirane obuke i uvježbavanja.

– Moramo nastaviti s vježbama i jačanjem kapaciteta svih službi i agencija za provođenje zakona da bismo zadržali visok nivo spremnosti i bili u mogućnosti odgovoriti na sve izazove s kojima se možemo suočiti – poručio je Bošnjak.

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OSBiH) generalpukovnik Gojko Knežević izjavio je da će tokom realizacije vježbe “Brzi odgovor” biti pojačano kretanje snaga EUFOR-a na terenu te njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti.

Istakao je da će i OSBiH učestvovati u vježbi, a da se konačan obim njihovog angažmana još usaglašava s partnerima uključenim u realizaciju aktivnosti.

Knežević je naveo da je već donesena odluka o ustupanju određenog broja lokacija i objekata na vojnim lokacijama za potrebe snaga EUFOR-a, s ciljem uspješne provedbe vježbe u skladu s planiranim scenarijem.

Govoreći o dosadašnjoj saradnji, podsjetio je da su OSBiH i EUFOR u prvoj polovini godine uspješno realizirali vježbu “Kombinirani odgovor”, koju je ocijenio vrhuncem zajedničke obuke dviju snaga.

“Brzi odgovor 2026.” je ključna aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Vježba će biti održana na više lokacija u BiH, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi.

(Kliker.info-Fena)