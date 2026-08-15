hamburger-icon

Kliker.info

Klubovi se dogovorili : Amar Dedić je novi fudbaler Newcastlea!

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Klubovi se dogovorili : Amar Dedić je novi fudbaler Newcastlea!

15 Augusta
15:16 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić napravit će veliki iskorak u karijeri. Prema informacijama pouzdanog novinara Floriana Plettenberga, 23-godišnji desni bek karijeru će nastaviti u engleskom Newcastleu.

Dedić je s klubom već dogovorio lične uslove, a transfer iznosi 35 miliona eura. Bh. reprezentativac će, prema dogovoru, potpisati ugovor do ljeta 2031. godine.

Posebno zanimljiva bit će činjenica da će se Dedić u Newcastleu ponovo susresti s Matthiasom Jaissleom, trenerom koji ga je ranije vodio u Salzburgu.

Za Dedića je ovo novi veliki korak u karijeri i prilika da se dokaže na jednoj od najvećih nogometnih scena – u engleskoj Premier ligi.

 

 

(Kliker.info)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku