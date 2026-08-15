Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić napravit će veliki iskorak u karijeri. Prema informacijama pouzdanog novinara Floriana Plettenberga, 23-godišnji desni bek karijeru će nastaviti u engleskom Newcastleu.

Dedić je s klubom već dogovorio lične uslove, a transfer iznosi 35 miliona eura. Bh. reprezentativac će, prema dogovoru, potpisati ugovor do ljeta 2031. godine.

Posebno zanimljiva bit će činjenica da će se Dedić u Newcastleu ponovo susresti s Matthiasom Jaissleom, trenerom koji ga je ranije vodio u Salzburgu.

Za Dedića je ovo novi veliki korak u karijeri i prilika da se dokaže na jednoj od najvećih nogometnih scena – u engleskoj Premier ligi.

(Kliker.info)