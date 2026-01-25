Klasa je vječna : Džeko majstorski zabio na debiju i spasio Schalke!

Kapiten bh. reprezentacije Edin Džeko danas je debitovao za Schalke, svega nekoliko dana nakon što je potpisao ugovor sa njemačkim gigantom.

Džeko će dugo pamtiti debi za svoj novi klub, s obzirom da mu je direktno pomogao da se spasi poraza, iako je bio u jako teškoj situaciji. Utakmica protiv Kaiserslauterna završena je rezultatom 2:2.

Edin nije bio u startnoj postavi kluba iz Gelsenkirchena, u kojoj je bio drugi bh. reprezentativac Nikola Katić, a priliku za igru dobio je u 66. minuti nakon što je Schalke primio gol.

Prvo poluvrijeme proteklo je u nešto boljoj igri Schalkea, ali bez prave stopostotne šanse. Najbolju priliku je početkom drugog poluvremena imao Becker, koji je loše šutirao glavom nakon kornera.

Igrao se 61. minut kada je utihnula prepuna Veltins Arena. Hrvatski napadač Ivan Prtajin glavom je matirao Lorisa Kariusa za vodstvo Kaiserslauterna od 1:0, a zanimljivo da mu je to bio prvi kontakt s loptom jer je u igru ušao svega nekoliko sekundi ranije.

Nakon toga, Miron Muslić je u igru uveo Edina Džeku nadajući se da će mu iskustvo našeg napadača donijeti poravnanje, pa i preokret, ali brzo se desio novi šok.

U 83. minuti, u jeku jalovih napada Schalkea, Kaiserslautern je izveo sjajan kontranapad kojeg je u gol pretvorio Prtajin.

Igrao se 87. minut kada se publika u Njemačkoj podsjetila kakav je majstor Edin Džeko. Jednu visoku loptu primio je na prsa, majstorski se oslobodio svog čuvara i pogodio za smanjenje rezultata na 2:1.

Svega nekoliko minuta kasnije, Schalke je golom Karamana poslije kornera stigao do 2:2 i tako se spasio poraza.

