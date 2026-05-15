Ovogodišnje 23. izdanje festivala održat će se od 15. do 22. maja, a takmičarski program činit će sedam pozorišnih predstava komediografskog žanra iz domaće i regionalne produkcije, rečeno je u srijedu na konferenciji za medije.

Festival će biti otvoren premijernim izvođenjem predstave „Pukovnik ptica“, dok će posljednje večeri, nakon dodjele nagrada, nastupiti Branko Đurić Đuro sa svojom komedijom „Đurologija“.

O festivalu i planovima Narodnog pozorišta Mostar govorio je direktor Emir Spahić, najavivši premijeru predstave „Pukovnik ptica“.

Kako je istaknuto, riječ je o dramskom tekstu koji kroz slojevitu i duhovitu pozorišnu formu govori o pitanjima slobode, identiteta i čovjekove potrebe da, uprkos različitim okolnostima, sačuva vlastitu humanost.

– Premijera predstave planirana je za petak, u okviru otvaranja 23. Međunarodnog festivala komedije „Mostarska liska“, koji i ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme, međunarodne saradnje i prije svega jačanja kulturnog života grada – kazao je Spahić.

Zahvalio je zaposlenicima Narodnog pozorišta Mostar, saradnicima, sponzorima i svima koji su doprinijeli organizaciji festivala i premijernih izvođenja predstava, istaknuvši kako upravo zahvaljujući njihovoj podršci pozorište i dalje ostaje prostor susreta, kritičkog promišljanja i slobode govora.

Ujedno je pozvao publiku na 23. Međunarodni festival komedije „Mostarska liska“, izrazivši uvjerenje da će i ovogodišnji program ponuditi kvalitetan i sadržajan pozorišni repertoar.

Na ovogodišnji festival pristiglo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Selekciju programa potpisuje dramaturginja i rediteljica Emina Kovačević-Podgorčević, koja je kroz svoj angažman u Narodnom pozorištu Mostar do sada ostvarila niz zapaženih projekata, kako u ulozi dramaturginje, tako i autorice i rediteljice.

– Iz svoje teatrološke perspektive svjesna sam da je komedija ljudima najpotrebnija upravo u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina očuvanja higijene duha, posebno u vremenu kada se u kulturu i umjetnost ulaže manje nego prethodnih godina. Upravo zato veliki je značaj što je ovaj festival ponovo ugledao svjetlo dana. Izuzetno sam zahvalna, u ime Narodnog pozorišta Mostar i u ime publike, što Mostar ponovo postaje mjesto susreta, smijeha i pozorišne umjetnosti – kazala je Kovačević-Podgorčević.

Istaknula je kako je ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo zahtjevan zadatak te da je pri odabiru predstava posebna pažnja posvećena žanrovskoj i tematskoj raznolikosti, s ciljem da festival publici ponudi sadržaj prilagođen različitim interesima i senzibilitetima.

U subotu, 16. maja, na programu je predstava „Roditelji: Prvih šest godina“ iz Novog Sada, koja se bavi univerzalnom temom roditeljstva i pitanjima budućnosti. Riječ je o žanrovski i umjetnički slojevitoj predstavi koja kroz različite elemente pozorišnog izraza ostvaruje snažnu komunikaciju s publikom.

U nedjelju, 17. maja, na programu je predstava „Viking slabog zdravlja“ autorice i rediteljice Vlatke Vorkapić, u koprodukciji umjetničke organizacije „Vedri i oblači“ i Teatra Exit.

– Riječ je o autorskom projektu u formi romantične komedije koji kroz humor i ironiju analizira položaj „običnog čovjeka“ u savremenom društvenom i kapitalističkom kontekstu, propitujući pritom koliko se žrtvuje individualni duh te može li se sačuvati lična autentičnost u izazovima današnjeg vremena – rekla je Kovačević-Podgorčević.

Iz Kamernog teatra 55 Sarajevo ove godine dolazi predstava „Potpuni stranci“ u režiji Lejle Kaikčije.

Riječ je o urbanoj komediji koja kroz savremene međuljudske odnose propituje iskrenost, privatnost i identitet, uz naglasak na to koliko se stvarna istina razlikuje od onoga što ljudi pokazuju u svakodnevnoj komunikaciji i putem digitalnih medija.

Predstava „Ljubavna lista“ u produkciji NVO „MaskA“ teatra iz Herceg Novog uvrštena je u festivalski program kao opuštenija komična predstava.

Na programu su i dva klasična naslova.

Iz Pozorišta mladih Sarajevo dolazi predstava „Škrtac“ Molièrea u režiji Adisa Bakrača, dok će Centar za kulturu Tivat izvesti „Mirandolinu“ u režiji Tatjane Mandić Rigonat.

Također je navedeno kako je ove godine zabilježen znatno manji broj prijava u odnosu na prethodnu godinu.

– Predstava „Pukovnik ptica“ pripada teatru apsurda, što je u ovom slučaju neizbježan okvir, ali ono što je posebno važno jeste da je dramski predložak izuzetno bogat karakterima i situacijama. Upravo ta slojevitost bila je posebno zanimljiva i meni kao reditelju i saradnicima, a ponajviše glumcima koji su imali priliku graditi kompleksne i zahtjevne uloge – kazao je reditelj Zoran Rakočević.

Prema njegovim riječima, predstava kroz temu demokratije, uz snažan politički kontekst, istovremeno donosi i intimnu priču o potrazi za identitetom i ličnom pravdom, što čini njenu ključnu vrijednost i slojevitost.

Predstava kroz pitanje demokratije, kako je naglasio, u svojoj suštini otvara i temeljno pitanje šta čovjek zapravo jeste.

Kako je istakao, čovjek je prije svega biće empatije, a upravo se kroz ovaj dramski tekst na karakterističan način propituju ljudska solidarnost, suosjećanje i potreba za međuljudskim skladom.

Posljednja večer festivala održat će se u petak, 22. maja, a nakon svečane dodjele nagrada, u čast nagrađenih bit će upriličen nastup Branka Đurića Đure s komedijom „Đurologija“.

(Kliker.info-Fena)