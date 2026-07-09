Vijećnik Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo Vernes Ćosić Veno (Naša stranka) objavio je emotivnu poruku povodom dženaze ratnom komandantu Dobrinjske brigade, generalu Ismetu Hadžiću Muteveliji, posebno izdvojivši prisustvo franjevca fra Mirka Majdandžića, koje je opisao kao simbol ljudskosti koja nadilazi sve podjele.

Ćosić je naveo da ga je među brojnim fotografijama s dženaze najviše dirnula ona na kojoj fra Mirko u tišini stoji pored mezara čovjeka koji je branio Dobrinju i njen narod.

“U tom trenutku nisam vidio samo franjevca. Vidio sam čovjeka. Velikog čovjeka”, poručio je Ćosić.

Podsjetio je da je fra Mirko tokom ratnih godina ostao uz stanovnike Dobrinje, ne praveći razliku među ljudima po vjeri ili nacionalnosti.

“Nije pitao kako se ko zove, kako se Bogu moli ili kojoj vjeri pripada. Gledao je samo čovjeka. Hranio je gladne, tješio uplakane i pružao riječ nade kada je izgledalo da nade više nema”, istakao je.

Prema njegovim riječima, fra Mirko je u vremenu rata birao ljubav umjesto mržnje, zajedništvo umjesto podjela i ostanak uz svoj narod uprkos opasnostima.

Ćosić je naglasio da ga dolazak fra Mirka na dženazu Ismetu Hadžiću nije iznenadio, ali ga je duboko dirnuo, ocijenivši da je to bio “tihi naklon jednom heroju i još jedna poruka svima nama da ljudskost nema naciju, nema vjeru i nema granice”.

Poručio je da upravo takvi primjeri predstavljaju Bosnu i Hercegovinu kakvu nosi u srcu – zemlju u kojoj su se ljudi u najtežim trenucima međusobno spašavali bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

“Našu Dobrinju nisu odbranili samo rovovi i oružje. Odbranili su je dobrota, solidarnost, komšijska ljubav i ljudi koji ni u najvećem zlu nisu dozvolili da izgube ono najvrijednije – svoju ljudskost”, naveo je Ćosić.

Na kraju je zahvalio fra Mirku Majdandžiću što je, kako je istakao, ostao uz svoj narod kada je bilo najteže i svojim životom pokazao da se veličina čovjeka mjeri djelima, a ne riječima.

Ismet Hadžić Mutevelija umro je 6. jula. Bio je jedan od ratnih komandanata odbrane Dobrinje, sarajevskog naselja koje je tokom opsade bilo među najteže pogođenim dijelovima glavnog grada Bosne i Hercegovine. Bio je prepoznat kao jedan od organizatora odbrane ovog naselja u prvim mjesecima rata.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije saboraca, ratnih veterana, prijatelja i građana Sarajeva, koji su se od njega oprostili ističući njegov doprinos odbrani Dobrinje i Bosne i Hercegovine. Dženaza Ismetu Hadžiću Muteveliji klanjana je u Sarajevu uz prisustvo velikog broja građana, članova porodice, saboraca i poštovalaca.

( Kliker.info-Radio Sarajevo)