“Fjord” Cristiana Mungiua dobitnik Zlatne palme u Cannesu
Filmski festival u Cannesu završen je nakon dvije sedmice posvećene svjetskoj kinematografiji, a večeras je održana svečana dodjela nagrada u Palači festivala i kongresa.
Najvažniju nagradu, Palme d’Or/Zlatnu palmu, osvojio je film „Fjord“ reditelja Cristiana Mungiua, što mu je druga Zlatna palma u karijeri.
Žiri pod predsjedavanjem Park Chan-wooka
Žirijem je predsjedavao južnokorejski reditelj Park Chan-wook, uz članove iz svijeta filma i glume, među kojima su i Chloé Zhao, Demi Moore i Stellan Skarsgård.
Žiri je odlučivao o glavnim nagradama, dok je Camera d’Or dodijeljena od strane posebnog nezavisnog žirija za najbolji prvi film.
Glavne nagrade festivala
Pored Zlatne palme, dodijeljene su i ostale nagrade:
- Grand Prix: „Minotaur“ – Andrey Zvyagintsev
- Nagrada žirija: „The Dreamed Adventure“ – Valeska Grisebach
- Najbolja režija: Javier Calvo i Javier Ambrossi („The Black Ball“), te Pawel Pawlikowski („Fatherland“)
- Najbolja glumica: Virginie Efira i Tao Okamoto („All of a Sudden“)
- Najbolji glumac: Emmanuel Macchia i Valentin Campagne („Coward“)
- Najbolji scenario: „A Man of His Time“ – Emmanuel Marre
- Camera d’Or: „Ben’imana“ – Marie-Clémentine Dusabejambo
- Zlatna palma za kratki film: „Para Los Contrincantes“ – Federico Luis
Posebna priznanja i ceremonija
Ceremoniju je vodila francuska glumica Eye Haidara, dok je počasnu Zlatnu palmu dobila američka pjevačica i glumica Barbra Streisand, koja se zahvalila putem video poruke.
Festival je ove godine okupio brojne svjetske autore, glumce i producente, a u fokusu su bili filmovi iz različitih dijelova svijeta koji su obilježili ovogodišnje izdanje jednog od najprestižnijih filmskih događaja, prenosi IndieWire.
(FTV)
Komentari