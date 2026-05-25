Filmski festival u Cannesu završen je nakon dvije sedmice posvećene svjetskoj kinematografiji, a večeras je održana svečana dodjela nagrada u Palači festivala i kongresa.

Najvažniju nagradu, Palme d’Or/Zlatnu palmu, osvojio je film „Fjord“ reditelja Cristiana Mungiua, što mu je druga Zlatna palma u karijeri.

Žirijem je predsjedavao južnokorejski reditelj Park Chan-wook, uz članove iz svijeta filma i glume, među kojima su i Chloé Zhao, Demi Moore i Stellan Skarsgård.

Žiri je odlučivao o glavnim nagradama, dok je Camera d’Or dodijeljena od strane posebnog nezavisnog žirija za najbolji prvi film.

Glavne nagrade festivala

Pored Zlatne palme, dodijeljene su i ostale nagrade:

Grand Prix: „Minotaur“ – Andrey Zvyagintsev

Nagrada žirija: „The Dreamed Adventure“ – Valeska Grisebach

Najbolja režija: Javier Calvo i Javier Ambrossi („The Black Ball“), te Pawel Pawlikowski („Fatherland“)

Najbolja glumica: Virginie Efira i Tao Okamoto („All of a Sudden“)

Najbolji glumac: Emmanuel Macchia i Valentin Campagne („Coward“)

Najbolji scenario: „A Man of His Time“ – Emmanuel Marre

Camera d’Or: „Ben’imana“ – Marie-Clémentine Dusabejambo

Zlatna palma za kratki film: „Para Los Contrincantes“ – Federico Luis

Posebna priznanja i ceremonija

Ceremoniju je vodila francuska glumica Eye Haidara, dok je počasnu Zlatnu palmu dobila američka pjevačica i glumica Barbra Streisand, koja se zahvalila putem video poruke.

Festival je ove godine okupio brojne svjetske autore, glumce i producente, a u fokusu su bili filmovi iz različitih dijelova svijeta koji su obilježili ovogodišnje izdanje jednog od najprestižnijih filmskih događaja, prenosi IndieWire.

