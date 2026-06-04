Evo danas je možda potvrda svega što smo svi govorili u proteklih nekoliko sedmica, a to da nije trebao otići potvrdili su skoro svi politički akteri. Mislim da je i Čović o tome govorio, imao informacije, da je Schmidt o tome objasnio i zašto je došlo do te ostavke koja zaista, po mom viđenju, nije trebala u ovim trenucima. I da budem sada otvoren potpuno, imao sam jedan odličan razgovor sa Schmidtom u Pragu na Globsecu, objasnio mi je neke razloge.

To je daleko od svega o čemu se spekuliše ovih dana, a i mogu reći jednu ljudsku stvar je uradio, zapravo zaštitio instituciju OHR-a, jer je procijenio da bi se rasprava o njegovoj poziciji mogla prenijeti na raspravu o funkcionalnosti i uopšte OHR-ovoj poziciji u Bosni i Hercegovini. Ja o njemu imam pozitivno mišljenje. Iskontrolisali smo potpuno, potvrdili su to naši prijatelji, da ne bi bilo sjednice PIC-a na kojoj se razmatra Schmidtov angažman, niti bi se razmatrali njegovi rezultati kako bi ga neko otjerao iz Bosne i Hercegovine. Odluka o ostavci je bila personalna.