Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv državnog ministra finansija i trezora Srđana Amidžića zbog krivičnog djela “neizvršavanje odluka visokog predstavnika”.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Amidžić je, postupajući u svojstvu odgovornog državnog službenika i člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz odluke visokog predstavnika od 20. septembra 2023. godine, kojom je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

U prijavi, u koju su novinari Detektora imali uvid, podsjeća se na činjenicu da je sam visoki predstavnik prilikom donošenja izmjena naglasio potrebu da se Memorijalnom centru omogući razvoj i proširenje aktivnosti u oblasti istraživanja i edukacije, upravo radi sprečavanja negiranja i revizionizma genocida. Izmjenama tog zakona, između ostalog, značajno je proširen mandat Memorijalnog centra u oblastima istraživanja genocida i edukacije o genocidu. Posebno je novim članom osnovan Odjel za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu kao organizaciona jedinica unutar Memorijalnog centra.

Uprkos tome, kako se navodi u krivičnoj prijavi, od donošenja izmjena do danas Memorijalnom centru nije omogućeno da u punom kapacitetu provede zakonom propisanu organizaciju i funkcije Odjela.

“Posebno, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, pod rukovodstvom ministra Srđana Amidžića, nije poduzelo potrebne radnje iz svoje nadležnosti kako bi se osigurala provedba zakonom propisane organizacione strukture i finansijskih pretpostavki za izvršavanje zakonom utvrđenog mandata Memorijalnog centra”, stoji u krivičnoj prijavi.

Dalje se u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da se ne radi o običnom administrativnom sporu između dvije institucije, nego o mogućem svjesnom neizvršavanju pravno obavezujuće odluke visokog predstavnika.

Memorijalni centar se u više navrata obraćao nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo finansija i trezora BiH, sa zahtjevima koji su se odnosili na usklađivanje sistematizacije, osiguravanje potrebnih budžetskih sredstava i stvaranje drugih finansijskih i administrativnih pretpostavki za provođenje izmjena zakona.

Uprkos tim zahtjevima, Srđan Amidžić je, prema raspoloživoj dokumentaciji, kontinuirano odbijao ili propuštao poduzeti radnje koje su bile neophodne za provedbu zakonom propisanih izmjena, navodi Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, u krivičnoj prijavi, prenosi BIRN BiH.

(Kliker.info-Fena)