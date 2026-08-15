Sarajevo Film Festival ranije je obrazložio da Luna priznanje dobija zbog umjetničkog opusa koji obuhvata film, televiziju i teatar, ali i zbog njegovog društvenog angažmana i doprinosa većoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj sceni.

Međunarodni proboj Diego Luna ostvario je u filmu Alfonsa Cuaróna „I tvoju mamu također“ iz 2001. godine, nakon čega je radio na projektima u Meksiku, Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Sarađivao je, između ostalih, sa Stevenom Spielbergom, Gusom Van Santom i Harmonyjem Korineom.