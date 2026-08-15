Diego Luna dobio Počasno Srce Sarajeva : “Kad odem kući svima ću reći da trebaju doći u Sarajevo”
Meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diegu Luni večeras je na 32. Sarajevo Film Festivalu uručeno Počasno Srce Sarajeva, priznanje za izuzetnu karijeru i doprinos svjetskoj kinematografiji.
Sarajevo Film Festival ranije je obrazložio da Luna priznanje dobija zbog umjetničkog opusa koji obuhvata film, televiziju i teatar, ali i zbog njegovog društvenog angažmana i doprinosa većoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj sceni.
Međunarodni proboj Diego Luna ostvario je u filmu Alfonsa Cuaróna „I tvoju mamu također“ iz 2001. godine, nakon čega je radio na projektima u Meksiku, Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Sarađivao je, između ostalih, sa Stevenom Spielbergom, Gusom Van Santom i Harmonyjem Korineom.
Širokoj publici posebno je poznat po ulozi Cassiana Andora u filmu „Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda“, a potom i u Disney+ seriji „Andor“, u kojoj je bio i jedan od izvršnih producenata. Za taj projekt dobio je nominacije za Zlatni globus i Critics’ Choice.
Glumio je i u seriji „Narcos: México“, a u novijem periodu i u filmu „Poljubac žene pauka“ te seriji „La Máquina“, u kojoj je nastupio uz dugogodišnjeg saradnika Gaela Garcíju Bernala.
Luna je tokom dana održao i masterclass u Bosanskom kulturnom centru, gdje je s mladim autorima, filmskim profesionalcima i publikom razgovarao o glumi, režiji, produkciji i društvenoj odgovornosti umjetnika.
Govoreći o svom boravku u Sarajevu, kazao je da ga je energija grada podsjetila na dom te istakao koliko mu je važno iskustvo zajedničkog gledanja filmova i povezivanja publike.
Sarajevo Film Festival je ranije prenio i njegovu poruku da već godinama želi doći u Sarajevo te da mu predstavlja veliku čast što je njegov rad prepoznat ovim priznanjem.
“Vidjeti vas sve ovdje zajedno daje mi snagu, pokažimo svijetu da je ovo moguće i borimo se da se ovakvi događaju dešavaju sve češće. Film koji ćete vidjeti je o nekome ko je morao otići, ali i o nekome ko je primljen, jer kad primamo pokazujemo ko smo. Vi u Sarajevu ste definitivno pokazali ko ste, kad odem kući reći ću svima da trebaju doći u Sarajevo. Način na koji vi primate (goste) je zaista poseban…” kazao je Diego Luna tokom obraćanja.
(Kliker.info-agencije)
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