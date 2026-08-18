Nekoliko hiljada građana Zenice i drugih bh. gradova klanjalo je danas poslije ikindije-namaza, ispred Islamskog centra Sultan Ahmed te Sultan Ahmedove – Čaršijske džamije u Zenici, zajedničku dženazu za petero tragično stradalih zeničkih planinara na Elbrusu (Ruska Federacija), nakon čega su prisustvovali i njihovom ukopu na zeničkom mezarju “Prašnice”.

Dženazu je predvodio zenički muftija hafiz dr. Mevludin efendija Dizdarević.

Dženazi su prisustvovali i sarajevski muftija dr. Nedžad Grabus te muftija goraždanski Remzija Pitić, zatim predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, gradonačelnik Zenice Fuad Kasunmović…

Zenički planinari, supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Kantonalne bolnice Zenica dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, svoje su vječno počivalište danas našli na pomenutom zeničkom mezarju.

U nesreći na Elbrusu, koja se dogodila 25. jula ove godine, preživjeli su samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su danas prisustvovali komemorativnom skupu, dženazi i ukopu svojih prijatelja.

Muftija Dizdarević u svom govoru istakao je kako čovjek ne zna gdje će, niti u kojoj državi okončati svoj život te da se danas, samo Allahovom voljom – koji je te noći “sačuvao Harisa i Kemala”, klanja pet, umjesto sedam dženaza velikih ljubitelja planina iz tog grada.

-Čovjek istovremeno biva zapljusnut nevjerovatnom ljepotom, ali i uplašen pred veličinom planine i pri tome postaje svjestan svoje slabosti i konačnosti.

Kao vjernik, rekao bih da je planinarenje jedan nivo molitve Allahu dž. š., koja ponekad može biti bolja, potpunija i iskrenija nego neki namazi koje obavljamo u našim kućama i džamijama.

Nije bez razloga Allah dž. š.,tako često, pozivao na putovanja i da gledamo svijet i prirodu oko nas- kao istinske Allahove ajete, koji nadahnjuju i okrepljuju čovjekovu dušu – kazao je muftija Dizdarević.

On je porodicama i prijateljima stradalih planinara izrazio iskrenu sućut Islamske zajednice u BiH te reis-ul-uleme dr. Huseina ef. Kavazovića.

Supružnici Okanović, Adilović i Vidimlić, bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, ali i članovi Planinarskog društva “Vedro” iz Zenice, čiji su članovi bili i Čaušević, Talam i Krivdić.

Danas je Dan žalosti na području Grada Zenica, dok je Dan žalosti u FBiH bio proglašen 28. jula.

(Kliker.info-Fena)