Bošnjački koordinacioni odbor za Sjevernu Ameriku, koji okuplja Bošnjačku američku nacionalnu asocijaciju (BANA), Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK), Bošnjačku obrazovnu i kulturnu zajednicu Sjeverne Amerike (BECCNA) i Bosnjaci.net, uputio je četiri odvojena zvanična dopisa predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu J. Trumpu, državnom sekretaru SAD, Vijeću za nacionalnu sigurnost (National Security Council) i Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini.

Cilj ove inicijative jeste zaštita kredibiliteta dugogodišnje američke politike prema Bosni i Hercegovini, očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i sprječavanje zloupotrebe navodne američke podrške u dnevno-političke svrhe.

U dopisima se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nastavka političke i ustavne krize u Bosni i Hercegovini nakon ukidanja američkih sankcija Miloradu Dodiku. Posebno se ukazuje na činjenicu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u više navrata donosio odluke kojima su pojedini zakoni i odluke vlasti Republike srpske proglašeni neustavnim, dok politički sukobi sa državnim institucijama i dalje traju.

Bošnjački koordinacioni odbor ističe da Milorad Dodik već duže vrijeme javno tvrdi da uživa punu podršku predsjednika Donalda J. Trumpa i kompletne administracije Sjedinjenih Američkih Država. Prema saznanjima potpisnika pisama, nijedna zvanična institucija Sjedinjenih Američkih Država nije javno potvrdila takve tvrdnje.

U izrazito polariziranom političkom ambijentu Bosne i Hercegovine, ponavljanje ovakvih tvrdnji, ukoliko ostane bez zvaničnog odgovora, može kod građana stvoriti uvjerenje da predstavljaju službenu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Takva percepcija ne samo da doprinosi političkoj nestabilnosti, već može narušiti kredibilitet američke vanjske politike i dugogodišnje uloge SAD kao jednog od ključnih garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U dopisu predsjedniku Trumpu posebno je naglašena historijska uloga Sjedinjenih Američkih Država u zaustavljanju rata i genocida, postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanju mira u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da bi jasno javno pojašnjenje predstavljalo zaštitu integriteta i kredibiliteta same institucije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, čije ime i autoritet ne bi smjeli biti korišteni bez zvanične potvrde.

Dopis državnom sekretaru fokusira se na očuvanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, vladavinu prava, podršku institucijama države i potrebu da se preispita da li su ispunjeni uslovi koji su bili osnov za ukidanje američkih sankcija.

U obraćanju Vijeću za nacionalnu sigurnost naglašava se da politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini nije samo unutrašnje pitanje jedne države, već sigurnosni izazov za cijeli Zapadni Balkan. Upozorava se da dugotrajna institucionalna kriza može otvoriti prostor za jačanje malignih vanjskih utjecaja, hibridnih operacija, dezinformacija i destabilizacije regiona, što je direktno suprotno sigurnosnim interesima Sjedinjenih Američkih Država i NATO saveza.

Ambasadi SAD u Sarajevu upućen je poseban zahtjev da razmotri izdavanje javnog saopćenja kojim bi se još jednom nedvosmisleno potvrdila podrška Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, državnim institucijama i Dejtonskom mirovnom sporazumu, te pojasnilo da isključivo zvanične institucije SAD predstavljaju službenu američku politiku.

Bošnjački koordinacioni odbor za Sjevernu Ameriku naglašava da ova inicijativa nije usmjerena protiv bilo kojeg naroda ili političke opcije, već predstavlja apel za očuvanje vladavine prava, poštivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i nastavak principijelne politike Sjedinjenih Američkih Država koja je gotovo tri decenije predstavljala jedan od ključnih stubova mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu.

Bošnjački koordinacioni odbor izražava uvjerenje da bi jasno i pravovremeno javno pojašnjenje američkih institucija doprinijelo otklanjanju političkih manipulacija, jačanju povjerenja građana u međunarodne partnere i očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine.

(Slobodna Bosna)