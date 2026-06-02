Američki predsjednik Donald Trump žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog izraelske eskalacije sukoba u Libanonu tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora, rekla su za Axios dvojica američkih dužnosnika i još jedan izvor upoznat s razgovorom .

Prema njihovim tvrdnjama, Trump je Netanyahua nazvao “ludim” te ga optužio da je nezahvalan. Istodobno je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut.

Razgovor je uslijedio nakon što je Iran ranije istog dana prekinuo pregovore sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih vojnih aktivnosti u Libanu.

Jedan američki dužnosnik izjavio je da je Tramp naručio Netanjahuu kako bi dokazala pretnju bombardovanjem libanonske prijestolnice dodatno izolirala Izrael na međunarodnoj sceni.

Dva izvora navode da je Trump tokom razgovora potvrdio kako je upravo on zaslužan što Netanyahu nije završio u zatvoru, aludirajući na svoju podršku tokom suđenja za korupciju protiv izraelske premijere.

Prepričavajući Trumpove riječi, jedan američki dužnosnik rekao je da je predsjednik naručio Netanyahuu: “Je*eno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam ti guzicu. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga.”

Drugi izvor upoznat s razgovorom napomenuo je da je Trump bio izrazito bijesan te je u jednom trenutku povikao: “Koji ku*ac radiš?”

Prema riječima američkog dužnosnika, Trump je svjestan da Hezbolah raketira Izrael i da se Izrael ima pravo braniti, ne smatra da je Netanyahu posljednjih dana nesrazmjerno pojačao sukob. Osim prijeti napadom na Bejrut, Izrael je proširio i kopnenu operaciju na jugu Libana.

Drugi američki dužnosnik tvrdi da je Trump zabrinut zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanu te da se protivio izraelskoj taktici rušenja cijelih zgrada kako bi eliminirao jednog zapovjednika Hezbolaha. Izraelski dužnosnik potvrdio je Axiosu da Izrael više ne planira napade na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu.

Trump i Netanyahu i ranije su imali napete telefonske razgovore, ali unatoč tome blisko su surađivali po pitanju Irana i drugih tema. Jedan dužnosnik je naglasio da je ovo bio jedan od najgorih Trumpovih razgovora s Netanyahuom kako se vratio u Bijelu kuću.

Prema navodima izvora, Trumpov bijes proizlazio je iz uvjerenja da Netanyahuova odluka o eskalaciji sukoba u Libanonu ugrožava pregovore koje njegova administracija vodi s Iranom. Nakon razgovora Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori s Iranom nastavljaju “ubrzanim tempom”.

Netanyahu je nakon razgovora objavio priopćenje u kojem je naveo da je Trumpu rekao kako će Izrael postići ciljeve u Bejrutu ako Hezbolah ne prestaje napadati Izrael te će u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libana. “Naš stav ostaje nepromijenjen”, poručio je Netanyahu.

Drugi američki dužnosnik tvrdi da je Tramp tokom razgovora zapravo potpuno nadvladao izraelsku premijeru. “Bibi je rekao: ‘U redu, u redu, samo se pobrine da sve bude riješeno'”, izjavio je dužnosnik.

Izvori navode da memorandum o kojem trenutno pregovaraju Sjedinjene Države i Iran predviđa prekid sukoba u Libanu. Upravo je to pitanje bio povod i za jedan od prethodnih napetih razgovora između Trampe i Netanjahue.

