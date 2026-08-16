Papa Lav je u nedjelju pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali usred porasta napada militantnih doseljenika i opsade sela Kusra na toj teritoriji.

“Ponavljam poziv na prekid ponovljenog nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na Zapadnoj obali”, rekao je Papa, ne spominjući konkretne sukobe ili napade.

“Hitno tražim od međunarodne zajednice da preduzme mjere za promociju rješenja o dvije države, za pravedan i trajan mir”, dodao je Papa nakon podnevne molitve u svojoj rezidenciji Castel Gandolfo.

Vatikan već dugo podržava ideju buduće palestinske države, koju je do sada priznalo više od 150 od 193 države članice UN-a, što obuhvata Pojas Gaze i Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem.

Desničarska koalicijska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nadgleda masovnu izgradnju naselja na Zapadnoj obali. Ministar finansija Bezalel Smotrich kaže da je cilj takve izgradnje uništiti svaku ideju o palestinskoj državi.

Ujedinjeni narodi i većina vlada smatraju naselja ilegalnim prema međunarodnom pravu koje reguliše vojnu okupaciju.

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu u ratu 1967. godine.

(Kliker.info-Hina)