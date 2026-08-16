Većina birača u Sjedinjenim Američkim Državama kaže da su im se financije pogoršale otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću, a manje od tri mjeseca prije međuizbora u novembru, prema anketi Financial Timesa.

Anketa Focaldata je pokazala da se 53% registrovanih birača osjeća lošije pod Trumpom, uključujući gotovo 57% nezavisnih i gotovo četvrtinu republikanaca. Gotovo dvije trećine reklo je da se američka ekonomija kreće u pogrešnom smjeru, dok je samo 25% reklo da ide u pravom smjeru.

Birači su također dali demokratima prednost nad republikancima po pitanju inflacije i troškova života, kao i radnih mjesta i ekonomije. Trumpov rejting odobravanja inflacije i troškova života bio je posebno slab, sa 64% neodobravanja, uključujući gotovo sedam od 10 nezavisnih i oko trećine republikanaca.

Ukupno, 55% nije odobrilo Trumpov učinak, dok je njegovo neto odobravanje među republikancima palo za osam procentnih poena u odnosu na prethodni mjesec.

Demokrate su u novembru vodile nad republikancima sa 44% prema 39% kada su birači pitani koju stranku bi vjerovatno podržali. Ankete su pokazale da su demokrate u poziciji da povrate kontrolu nad Predstavničkim domom, dok je osvajanje Senata i dalje teže.

Ovi nalazi dolaze u trenutku kada inflacija, visoke cijene i pad potrošačkog raspoloženja opterećuju Amerikance. Inflacija je u julu iznosila 3,4%, dok su vladini podaci pokazali da su realne plate pale prošlog mjeseca.

Glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai branio je Trumpov dosadašnji rad, rekavši: „Trumpova administracija nastavlja da ispunjava predsjednikovu agendu pristupačnosti snižavanjem cijena lijekova, vraćanjem američkih radnih mjesta na tržište rada i smanjenjem poreza, istovremeno ističući historijski pad nasilnog kriminala u zemlji i najsigurniju granicu u historiji.“

Online anketu provela je nestranačka agencija Focaldata sa sjedištem u Londonu od 7. do 10. augusta među 1.913 registrovanih birača, sa marginom greške od plus ili minus 2,9 procentnih poena.

(Kliker.info-agencije)