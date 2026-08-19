Almasa osvojila dva miliona dolara na lutriji u SAD-u : Planira kupiti dvije kuće. Jednu u Americi, drugu u BiH !
Zvaničnici Lutrije savezne države Massachusetts “identifikovali” su Almasu Čajić iz Lynna kao dobitnicu 2 miliona dolara na Powerballu. Njena sreća poklopila se s rekordnim izvlačenjem u kojem je dobitni listić iz Illinoisa osvojio jackpot vrijedan 1,04 milijarde dolara.
Čajić je dobitni listić kupila u prodavnici Robinson News Convenience na Eastern Avenue u Maldenu. Zbog prodaje dobitnog listića, vlasnici prodavnice dobit će bonus od 20.000 dolara.
Za osvajanje glavnog jackpota potrebno je pogoditi svih pet dobitnih brojeva, kao i dodatni Powerball broj.
Čajić je svoju nagradu od 2 miliona dolara prije oporezivanja preuzela u četvrtak u sjedištu Lutrije Massachusettsa u Dorchesteru.
Zvaničnicima lutrije kazala je da već zna na šta želi potrošiti osvojeni novac. Planira kupiti jednu kuću u Massachusettsu, a drugu u Bosni i Hercegovini.
Jackpot Powerballa od 1,04 milijarde dolara, osvojen prošle srijede u Illinoisu, bio je osmi najveći u historiji ove lutrije.
Pored dobitnice iz Massachusettsa, listići vrijedni po milion dolara prodani su i u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Sjevernoj Karolini.
(Kliker.info-agencije)
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