Zvaničnici Lutrije savezne države Massachusetts “identifikovali” su Almasu Čajić iz Lynna kao dobitnicu 2 miliona dolara na Powerballu. Njena sreća poklopila se s rekordnim izvlačenjem u kojem je dobitni listić iz Illinoisa osvojio jackpot vrijedan 1,04 milijarde dolara.

Čajić je dobitni listić kupila u prodavnici Robinson News Convenience na Eastern Avenue u Maldenu. Zbog prodaje dobitnog listića, vlasnici prodavnice dobit će bonus od 20.000 dolara.

Do nagrade od 2 miliona dolara Čajić je došla tako što je pogodila prvih pet izvučenih brojeva u prošlosedmičnom izvlačenju. Na listiću je dodatno uplatila jedan dolar za opciju Power Play, čime je osnovnu nagradu od milion dolara udvostručila na 2 miliona.

Za osvajanje glavnog jackpota potrebno je pogoditi svih pet dobitnih brojeva, kao i dodatni Powerball broj.

Čajić je svoju nagradu od 2 miliona dolara prije oporezivanja preuzela u četvrtak u sjedištu Lutrije Massachusettsa u Dorchesteru.

Zvaničnicima lutrije kazala je da već zna na šta želi potrošiti osvojeni novac. Planira kupiti jednu kuću u Massachusettsu, a drugu u Bosni i Hercegovini.

Jackpot Powerballa od 1,04 milijarde dolara, osvojen prošle srijede u Illinoisu, bio je osmi najveći u historiji ove lutrije.

Pored dobitnice iz Massachusettsa, listići vrijedni po milion dolara prodani su i u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Sjevernoj Karolini.

(Kliker.info-agencije)