Hiistoričar i geopolitički analitičar i istraživač u oblasti regionalnih političkih odnosa Admir Lisica koji trenutno obavlja funkciju direktora Centra za geopolitička istraživanja “GEOPOL” Bosne i Hercegovine, kritikovao je Denisa Zvizdića nakon što je njegova supruga Samira vratila novac koji joj je KJKP „Pokop“ odobrio kao jednokratnu pomoć zbog liječenja supruga.

Lisica smatra da je taj potez uslijedio tek nakon reakcija javnosti i poručuje da je vrijeme za generacijsku smjenu u politici.

Admir Lisica oglasio se nakon što je prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić objavio da je njegova supruga vratila sredstva KJKP „Pokop“.

Prema ranije objavljenim informacijama, Samiri Zvizdić, zaposlenoj u ovom sarajevskom komunalnom preduzeću, 13. jula odobrena je jednokratna pomoć za liječenje supruga u iznosu tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca. Odluka se pozivala na kolektivni ugovor za oblast komunalne privrede u Kantonu Sarajevo i interni pravilnik KJKP „Pokop“.

U javnosti je potom otvoreno pitanje opravdanosti korištenja takvog prava imajući u vidu visoka primanja porodice Zvizdić, iako dostupne informacije ne ukazuju da je sama isplata bila protivna propisima.

Lisica smatra da je posebno problematično to što je novac vraćen tek nakon reakcija javnosti.

“Porazno je da Vi kao dugogodišnji političar, s visokim primanjima, te još većim utjecajem na procese, tek nakon pritiska javnosti ovo činite”, poručio je Lisica Zvizdiću.

Posebno je problematizirao poruku koju, prema njegovom mišljenju, cijeli slučaj šalje građanima koji već imaju izrazito negativan odnos prema politici i političarima.

“Kakav primjer dajete onima koji s prezirom gledaju na politiku i političare zbog političara poput Vas?”, upitao je Lisica.

Njegove poruke predstavljaju političke i vrijednosne ocjene slučaja, a ne tvrdnju da je Zvizdić ili njegova supruga prekršila zakon.

Lisica je komentar završio pozivom na promjene na političkoj sceni.

“Očigledno je da je došlo vrijeme za smjenu generacija na političkoj sceni”, poručio je.

Denis Zvizdić prethodno je potvrdio da je njegova supruga vratila odobrena sredstva uplatom na račun KJKP „Pokop“.

“Poštujući stav dobronamjernog dijela javnosti i osjećaj socijalne odgovornosti, moja supruga je vratila sredstva koja su joj bila odobrena kao pomoć za liječenje člana porodice, uplatom na račun KJKP ‘Pokop’. Bez obzira na različita tumačenja ove odluke, smatrali smo da je to ispravno i odgovorno učiniti”, naveo je Zvizdić.

Prema objavljenoj odluci, njegova supruga Samira Zvizdić pomoć je dobila kao zaposlenica KJKP „Pokop“, gdje obavlja funkciju šefice Službe pravnih i kadrovskih poslova. Klix.ba navodi da s pravnog aspekta u proceduri odobravanja i isplate nije utvrđena nezakonitost.

Polemika je zato prvenstveno otvorila pitanje političke i socijalne odgovornosti, a upravo na tom aspektu Lisica temelji kritiku Zvizdića i svoj poziv na generacijsku promjenu na političkoj sceni.

(Kliker.info-Hayat TV)