Prof.dr. Mirsad Hadžikadić : Optimista sam jer sa naših skupova ljudi odu kući kao iskre, iskre promjena !

Ovo između ostalog, u intervjuu za Kliker, ističe nezavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda , prof. dr. Mirsad Hadžikadić , rođeni Banjalučanin sa američkom adresom i čovjek kojeg bije glas naučnika svjetskog glasa i najangažiranijeg bosansko-hercegovačkog intelektualca na području Sjeverne Amerike.

Kliker : Profesore Hadžikadiću, predizborna kampanja je počela pa nam na početku kažite šta je Platforma za progres spremna da uradi da svog kandidata predstavi u najboljem svjetlu biračima u BiH i drugim dijelovima svijeta gdje žive Bosanci i Hercegovci sa pravom glasa na oktobarskim izborima.

Ovo vas pitam zbog činjenice da ste nezavisni kandidat bez stranačke infrastrukture zbog čega pretpostavljam da će te svoj program, vizije, želje, poruke i zahtjeve predstaviti i prenijeti drugačije od ostalih kandadata?

Hadžikadić: Tačno je da ćemo se predstaviti drugačije. Mi ne želimo da koristimo bilborde sa slikama političara koji gledaju na ljude odozgo, baš kao što drugi političari i gledaju na ljude u stvarnom životu. To je pogotovo poražavajuće kada znamo da su ti bilbordi plaćeni novcem svih nas, pošto su aktuelne stranke na vlasti na budžetu. Plus, ti političari sa bilborda, koji su nas doveli u stanje beznađa i propasti, sada tvrde da su upravo oni ti koji će nas izvuči iz tog stanja. Stvarno???

Mi sami plaćamo našu kampanju, i odlučili smo da dio novca namijenjenog reklamiranju naših ideja doniramo ljudima kojima novac najviše treba, a to su neprofitne organizacije koje se brinu za nemoćne i bolesne, te za sportske i kulturne organizacije. Nama je najvažnije da dođemo direktno do ljudi. To nam je malo teže ovih dana, jer nas pojedini mediji blokiraju. Nastojimo da to prevaziđemo “gerila” kampanjom u kojoj će se naši simpatizeri i dobrovoljci aktivno uključiti u slanje poruke progresa i promjene.

Kliker: Na čemu bazirate svoj optimizam? U zemlji gdje se pazari za izbore dogovaraju i utvrđuju u džamijama i crkvama, na koridama, mevludima i pod teferičkim šatrama, vaša nakana kao univerzitetskog profesora svjetskog glasa da uđe u državno Predsjedništvo, pomalo se doimlje kao borba protiv vjetrenjača?

Hadžikadić: Moj optimizam je baziran na činjenici da smo već primili dvije smrtne prijetnje i da nas blokiraju mediji pod uticajem stranačkih kabadahija. To znači da su se uplašili naše poruke. Takođe sam optimista, jer imamo divnu grupu mladih volontera koji su stali iza naših ideja i šire ih kao najjače iskre plamena promjene. Optimista sam jer na naše skupove dođu samo iskreni ljudi koji su tu zbog istinske promjene. Oni odu kući kao iskre. Optimista sam jer na naše skupove mi ne moramo autobusima dovoziti plaćenika koji se pretvaraju da su simpatizeri. Naše riječi su istinske i iskrene. Ljudi to vide. Ljudi to znaju.

Kliker: U SAD, gdje godinama živite i radite, izgradili ste fascinantnu naučnu karijeru. Akademska zajednica u BiH to dobro zna pa me interesuje hoće li brojne vaše kolege pružiti vam podršku u ovim sudbonosnim vremenima za BiH?

Hadžikadić: Akademska zajednica BiH već dugo nije faktor na političkoj sceni BiH. Tačno je da se pojedinci lavovski bore protiv kriminalnog političkog estblišmenta u BiH, ali većina njih postali su konformisti ili su se prodali političarima za sitne pare. Čak se i Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka (BHAAAS) i umjetnosti, čiji sam bio prvi predsjednik, ogradila od mene kad joj je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaprijetilo da neće dobiti finansijsku pomoć za organizovanje Dana BHAAASa u BiH na Jahorini ove godine ako to ne uradi. Ja razumijem da BHAAAS nije politička organizacija, ali mislim da nije morala da se ogradi od mene. Da budem pošten, BHAAAS me pitala za mišljenje i ja sam rekao da urade ono što moraju kako bi uspjeli da organizuju taj niz seminara, ali sam takođe naglasio da to nije nešto što bih ja uradio.

Kliker: U vrijeme dok čekamo 7. oktobar, BiH i šire područje Balkana je ponovo u žiži velikih sila pa i svjetske javnosti. Recite mi, kako gledate na mogućnost da BiH, svi Bosanci i Hercegovci, a naročito Bošnjaci, ponovo mogu biti meta za potkusurivanje i žrtve velikih sila, susjeda i kolaterarna šteta velikih i gramzivih interesa?

Hadžikadić: BiH je uvijek bila i uvijek će biti na meti svjetskih sila. Takav nam je geografski položaj. Plus, naše okruženje je takvo da ono ima stalne aspiracije na našu teritoriju, koristeći vjeru i nacionalizam kao poluge razdora i mržnje koji su potrebni za stalno previranje u BiH koje, po njima, mora dovesti do podjele BiH. Na nama je da postanemo svjesni svog bosanskohercegovačkog nacionalnog identiteta i da ga promovišemo kao integrativnu snagu države na njenom putu ka sigurnosti, stabilnosti, progresu i prosperitetu.

Kliker: Dolazite iz Amerike, a sami kažete da niste američki čovjek. Da li je to plus ili minus za Mirsada Hadžikadića u ovim varljivim vremenima?

Hadžikadić: Ja sam slobodan čovjek. To je plus. Amerika je važna za stabilnost i prosperitet BiH. To je plus. Ja znam Ameriku i ona zna mene. To je plus. Ja ne vidim ovdje minusa.

Kliker: Trump, Erdogan, Putin ili EU ?

Hadžikadić: I Trump i Merkel i Jinping i Macron i May i Putin i Erdogan i EU. Ali, prije svega mi. Mi sami odlučujemo svoju sudbinu. Svako od nas treba da prihvati ličnu odgovornost i zavrne rukave. Uradimo ono što je do nas. Ako smo zajedno, za sve ćemo naći rješenje.

Kliker: Nedavno sam pročitao vašu zanimljivu izjavu u kojoj, između ostalog, kažete da BiH sa pametnim i odgovornim rukovodstvom može biti nova Švicarska ili Singapur. Naravno, prije toga ste govorili o korjenitim promjenama obrazovnog sistema u našoj zemlji. Mislite li stvarno da je to izvodljivo?

Hadžikadić: Jeste izvodljivo, ali ne sa ovom generacijom političara. Ljudi koji su doveli do problema ne mogu, ne znaju i ne žele da ga riješe. Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje je ključ razvoja društva. Bez obrazovanih ljudi nema društvenog i ekonomskog napretka. Plus, takvim je ljudima teže manipulisati.

Kliker: Rođeni ste Banjalučanin. Očekujete li podršku iz rodnog grada i možete li zamisliti situaciju da koliko sutra sarađujete sa Miloradom Dodikom? Drugim riječima kako i čime bi ste se Dodiku sutra suprostavili s obzirom da slovi za otvorenog razbijača BiH?

Hadžikadić: Ja sam Banjalučanin i Krajišnik i ljudi to znaju. Imam jaku podršku u Banjaluci i Krajini. Mnogi u Banjaluci žale što ne mogu da glasaju za mene. Dodik nije problem. Ni Čović nije problem. Oni su oportunisti, simptomi problema nacionalizama koji dolaze sa strane, od strane naših susjeda. A i ti nacionalizmi su samo simptomi nečega drugog, a to je borba za teritoriju koju naši istočni i zapadni susjedi hoće da uzmu od nas. To je naša teritorija i ona će uvijek biti naša. Bosna i Hercegovina zauvijek. Sa Dodikom ću svakako razgovarati. Razgovarati ću sa bilo kim ko je u mogućnosti da pomogne Bosni i Hercegovini. Ako neće, onda ima sud, diplomatija i javno mnijenje. Međutim, mi

ćemo se uvijek boriti činjenicama, razumom i znanjem. Kao što mi je Bogić Bogićević jednom rekao, znanje govori, a neznanje urliče.

Kliker: I na kraju, kako bi profesor Hadžikadić odgovorio onima koji kažu, pa dobro, on je idealan kandidat za uređene države poput Švicarske, ali nama u Bosni treba neko ko će se znati sutra i potući?

Hadžikadić: Ja ne vjerujem da državnici moraju da se tuku. Ja imam svoj stil. Moj stil je znanje, razgovor i čvrstina argumenta. On je dobar i za Bosnu i Hercegovinu i za Švicarsku i za bilo koju drugu zemlju na svijetu. Ja vjerujem da je naš narod spreman za državu prava i pravila.

