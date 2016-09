Dr. Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo pojašnjava : Ustavni sud BiH je završio svoju zadaću, sada su na potezu Tužilaštvo i SIPA

Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović kazao je da je Ustavni sud današnjom odlukom završio svoju zadaću, a da je sada na Tužilaštvu BiH i SIPA-i da poduzmu sve što je u njihovoj moći kako referendum ne bi bio održan.

Nije, kako je kazao, čuo sve argumente koji su izneseni pred Ustavnim sudom, ali iz onoga što je saopćio Ustavni sud BiH, kao i iz dosadašnjih nastupa predstavnika RS-a u javnosti, vidi da je ovo jedina moguća ustavnopravna odluka, mada ju je priželjkivao, ali je nije u potpunosti očekivao, s obzirom da je bio strašan politički pritisak na Ustavni sud BiH da napravi određenu vrstu kompromisa.

– Kompromis očigledno nije tražen.Ustavni sud je donio čisto pravnu odluku i stao iza svoje odluke, obrazlažući da RS nije ponudila bilo kakav novi dokaz koji bi bio opravdavajući da se stara odluka revidira, pojasnio je Ademović.

Naglasio je da je sada privremenom mjerom zabranjen referendum.

– Ustavni sud nema monopol sile da provodi odluku sam. Ovo je još jedna odluka kao i svaka druga, koja se može aktivno ili pasivno opstruisati. Prema tome, da li će se to desiti, ne zavisi više od Ustavnog suda, on je završio svoju zadaću. To zavisi od Tužilaštava i SIPA-e, prije svega, ali i međunarodne zajednice koje sada imaju čistiju situaciju i koje mogu ponovo da sazovu sjednicu Vijeća za implementaciju mira i donijeti odluku o aktiviranju Bonskih ovlasti bez obzira na protivljenje Rusije, poručio je Ademović.

Kako je kazao, niko ne može likovati nakon ove odluke Ustavnog suda, niti nakon prve odluke Ustavnog suda.

– Situacija je jako teška. Svi moramo biti jako oprezni i mislim da se i dalje mora zadržati kurs čisto pravnog i institucionalnog djelovanja i pokušati zaustaviti taj referendum, ukoliko se zaista pokaže krajnji neposluh protiv jedne ovakve sasvim eksplicitne odluke Ustavnog suda. Svi moramo stati iza toga, istakao je Ademović.

Šta u slučaju da referendum ipak bude održan, poručio je on ne bi smio o tome govoriti, jer je to hipotetičko pitanje.

– Ja zastupam stav da se ne smije i neće održati, kazao je Ademović, dodajući da bi u tom slučaju imao drugi cilj, a ne da se brani 9. januar od strane RS-a.

