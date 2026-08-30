Ministarstvo odbrane Rusije danas je objavilo da se priprema za masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine, tvrdeći da je to direktan odgovor na ukrajinske napade unutar ruske teritorije.

“Ruske snage su započele pripreme za masovne napade na objekte u energetskom sektoru Ukrajine kao odgovor na kontinuirane napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu i ruski naftno-energetski kompleks”, objavilo je rusko ministarstvo na Telegramu.

Obje strane mjesecima gađaju skladišta, industrijske objekte, naftne i lučke terminale i brodove dronovima i raketama dugog dometa, a broj civilnih žrtava stalno raste. Dok je Ukrajina dronovima napala rafineriju nafte na sjeverozapadu Rusije, uzrokujući požar, ruska vojska tvrdi da je u nedjelju pogodila fabriku azbesta i cementa u Kijevu, za koju tvrdi da je korištena za skladištenje eksploziva, kao i postrojenje za proizvodnju dronova i municije.

Broj poginulih u selu Mila porastao na 38, četiri nestale

Ova objava novog vala razaranja dolazi odmah nakon katastrofalnih posljedica ruskog napada na skladište municije u selu Mila u Kijevskoj oblasti, gdje je broj poginulih porastao na 38, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je izvijestio da je još 20 osoba povrijeđeno, uključujući dvoje djece, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale i potraga za njima pod ruševinama se nastavlja. Spasilački timovi rade danonoćno, većina požara je ugašena, a demineri Državne službe za vanredne situacije identificiraju i neutraliziraju neeksplodirana ubojna sredstva, jer je cijelo područje i dalje izuzetno opasno i puno zaostalih eksploziva.

Zelenski: 2.000 dronova i 1.600 bombi ispaljeno u sedmici

Ukrajinski predsjednik je također upozorio na ogroman intenzitet ruskih zračnih napada posljednjih dana, navodeći da je Rusija za samo jednu sedmicu upotrijebila gotovo 2.000 jurišnih dronova, više od 1.600 navođenih zračnih bombi i 31 raketu različitih tipova, uključujući balističke rakete sjevernokorejske proizvodnje, protiv Ukrajine.

Moskva je prošle zime primijenila sličnu taktiku sistematskog uništavanja energetske mreže, kada su višestruki udari na termoelektrane i trafostanice uništili energetski sistem zemlje i ostavili milione Ukrajinaca bez struje i grijanja na temperaturama ispod nule.