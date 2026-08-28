Bivši haški tužitelj Geoffrey Nice kaže da nema osobito snažne misli ni emocije, nakon što je pročitao vijest da je preminuo ratni zločinac Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor.

„Mladić danas uglavnom pripada povijesti. Čak i u dijelovima bivše Jugoslavije, osim u Srbiji, možete pronaći mlade ljude studentske dobi koji ne znaju tko je on. Dakle, riječ je o povijesnoj osobi“, kazao je Nice u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Nice kaže da se suđenje komandantu Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini nije bitno razlikovalo od drugih suđenja.

„To ne znači da su sva bila ispravna, nego samo da nisu bila drukčija. Suđenje prikazuje povijest događaja od 1992. godine nadalje, a zatim se, kao i mnogi drugi procesi utvrđivanja odgovornosti za događaje u bivšoj Jugoslaviji, fokusira na Srebrenicu“, rekao je Nice.

Bivši haški tužitelj koji je vodio predmet protiv Slobodana Miloševića kaže da je „na temelju utvrđenih činjenica moguće vidjeti koliko se lako neprijateljstvo među skupinama, u ovom slučaju između republika ili njihovih dijelova koji su nastojali mijenjati granice, može pretvoriti u zlu namjeru, zločinačku namjeru pa čak i genocidnu namjeru ljudi, od vrha do dna vojnog i političkog komandnog lanca“.

„To, međutim, ne donosi ništa bitno novo međunarodnom humanitarnom pravu, koje je već bilo dobro utemeljeno“, smatra Nice.

Radio Slobodna Evropa: Za početak, koje vam misli prolaze kroz glavu sada nakon smrti Ratka Mladića tokom izdržavanja zatvorske kazne?

Geoffrey Nice: Moja je prva misao bila da je umro i da je priča na neki način završena, premda je zapravo završila još prije dosta vremena.

Pravo je takvo kakvo jeste i to je činjenica.

Ipak, postoji jedan važan aspekt koji proizlazi iz Mladićeve smrti, a o kojem bi neke države trebale razmisliti: Kako je Mladić 10. i 11. jula 1995. znao da može ući u Srebrenicu i učiniti ono što je učinio?

Nisam siguran da je to ikada bilo predmet konačnog i nedvosmislenog zaključka, premda postoji mnogo dokaza koji upućuju barem na dio vjerojatno relevantne pozadine događaja.

Ti su dokazi javno dostupni na različitim mjestima, ali s protokom vremena nikada nisu sustavno povezani i stavljeni u središte pozornosti.

Krajem maja 1995. francuski predsjednik Jacques Chirac i britanski premijer John Major zatražili su od američkog predsjednika Billa Clintona da pristane na to da se zračne snage ne upotrijebe za spašavanje Srebrenice.

Clintonov najuži tim prihvatio je taj prijedlog u nedjelju, 28. maja. Riječ je o onome što se nazivalo „tihim dogovorom“, odnosno tajnim sporazumom.

Takav pristup obrani Srebrenice nije prenesen nizozemskim vojnicima koji su ondje bili raspoređeni, niti bosanskim Muslimanima.

Pitanje na koje je Mladić možda mogao dati odgovor, a možda ga je već dao nekome drugome, ne znam, jeste: Kako je znao da može učiniti ono što je učinio?

Moguće je više objašnjenja: obavještajni podaci, vlastita procjena situacije ili čak informacija koju mu je prenio netko sa Zapada.

Sada je vjerojatnost da će to pitanje biti u potpunosti rasvijetljeno nešto manja jer njega [Mladića] više nije moguće pitati.

Ostaje nadati se da istina ipak neće biti izgubljena.

‘Poticanja javnosti na emotivnu, zapaljivu reakciju’

RSE: Trideset godina nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje je duboko podijeljena, a jasno je da će Mladićeva smrt u različitim zajednicama biti dočekana na posve različite načine. Čelnik najveće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik odmah je izjavio da je „Mladić ubijen“. Upućuje li to na neuspjeh međunarodne pravde kakvu je provodio Haaški sud?

Nice: To prije svega pokazuje postojanost snažno ukorijenjenih stavova, koji mogu biti i pristrani. Takvim tvrdnjama ne moramo pridavati veliku pozornost, pa niti ikakvu, osim ako nisu potkrijepljene dokazima.

Dakle, kakve dokaze Milorad Dodik ima za tvrdnju da je Mladić ubijen?

Znamo da su postojali zahtjevi za njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenog stanja. Imajući u vidu težinu zločina za koje je osuđen, i to s pravom osuđen, mislim da nema mnogo prostora za prigovore na činjenicu da je premješten na liječenje, čini mi se, u bolnicu UN-a.

Stoga je tvrdnja da je ubijen samo pokušaj poticanja javnosti na emotivnu, zapaljivu reakciju, što je možda relativno lako postići ako se obraćate publici koja već ima snažno ukorijenjene predrasude.

Treba se prisjetiti da su prije više od 25 godina mnogi Srbi i stanovnici Republike Srpske vjerovali da je Srebrenica u potpunosti izmišljena.

Potom je tokom suđenja Slobodanu Miloševiću prikazan dio snimke, a kasnije i cijela snimka koja prikazuje ubistvo šestorice vrlo mladih mladića u Trnovu, koje su počinili pripadnici „Škorpiona“, jedinice koja je odgovarala srpskom zapovjednom lancu.

Nakon toga mišljenje se promijenilo. Ljudi su počeli prihvaćati da je Srebrenica doista bila masakr za koji je odgovornost snosila Srbija.

Jedan od vodećih srbijanskih političara sudjelovao je i na komemoraciji u Srebrenici 2015. godine, mislim da je riječ bila o tadašnjem predsjedniku ili premijeru Srbije.

Zato, ne mislim da nas takvi stavovi iz Srbije trebaju iznenaditi, uznemiriti ili zabrinuti, osim ako postoje dokazi koji ih podupiru. A koliko je meni poznato, takvih dokaza trenutno nema.

RSE: Koliko je opasno kada političari pokušavaju reinterpretirati događaje koji su već bili predmet pravomoćnih sudskih odluka?

Nice: Mislim da je to prije svega pitanje za ljude iz same regije.

Ja sam autsajder, Englez. Volio bih da sam nešto više od toga, ali to je jednostavno tako.

Razumijevanje ranjivosti pojedinih područja bivše Jugoslavije i procjena mogućih posljedica takvih pojava pitanja su o kojima je bolje razgovarati s ljudima iz zemalja kojih se to neposredno tiče ili iz susjednih država.

Ne želim izlaziti izvan granica vlastite stručnosti.

Haaški sud ‘neprocjenjiv izvor za povjesničare’

RSE: Ako bi Haaški sud za 50 godina bio zapamćen samo po jednoj stvari, biste li željeli da ga se pamti po kažnjavanju počinitelja ili po ostavljanju nasljeđa istine koje politika više ne može izbrisati?

Nice: Ako bih morao birati između te dvije mogućnosti, mnogo bi mi važnije bilo da ostane pouzdan i vjerodostojan zapis.

Mi koji smo vodili sudske postupke, unatoč velikim teškoćama i ponekad političkim pritiscima izvana, nastojali smo uvijek ostaviti čist i vjerodostojan dokazni materijal, neovisno o pritiscima.

Iako su suci uvijek govorili da nisu ondje kako bi pisali povijest, znali su da upravo to u određenom smislu čine.

U tom je pogledu Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) neprocjenjiv izvor za povjesničare zbog goleme količine detaljne dokumentacije koju je prikupio.

Ti su zapisi već danas dostupni za pretraživanje standardnim računalnim alatima, a razvojem umjetne inteligencije postajat će još pristupačniji istraživačima koji će, nadam se, taj zapis smatrati pouzdanim.

Kažnjavanje počinitelja potpuno je odvojen element svakog pravosudnog mehanizma. Njegova je vrijednost neizvjesna i malo je vjerojatno da ono može odvratiti sljedećeg ratnog zločinca.

Istrage, a možda i sami sudski postupci koji otkrivaju istinu, ipak bi mogli spriječiti neke ljude da počine ratne zločine.

RSE: Može li sudska presuda sama po sebi promijeniti kolektivno sjećanje ili je njezina uloga ograničena na utvrđivanje činjenica?

Nice: Da, presude mogu postati dio kolektivnog sjećanja.

Za običnog građanina, koji možda nema veći interes za politiku osim povremenog izlaska na izbore, jednostavnije je znati, koliko god takvo saznanje bilo pojednostavljeno, da je Mladić osuđen za genocid. Na primjer.

Ljudi tu informaciju mogu prihvatiti, živjeti s njom i smatrati je pouzdanom.

Međutim, za šire društvene svrhe od same pomoći biračima u razumijevanju te teške prošlosti, mnogo je vrjedniji detaljni zapis događaja.

Takav detaljan zapis iznimno je važan, premda će mnogo teže postati dijelom jednostavnog ili pojednostavljenog kolektivnog sjećanja.

Sud kao Haaški danas ne bi bio osnovan

RSE: Je li međunarodna pravda danas snažnija nego devedesetih godina ili su politički pritisci na međunarodne institucije veći nego ikad prije?

Nice: Mislim da nema nikakve sumnje da je međunarodni poredak oslabio te da ga je svjesno potkopalo nekoliko ljudi, među kojima su (ruski predsjednik Vladimir) Putin, (predsjednik SAD Donald) Trump, a donekle i (predsjednik Kine) Xi Jinping.

Po mom mišljenju, izgledi da međunarodno humanitarno pravo pozitivno utječe na razvoj svijeta znatno su smanjeni.

Ne bismo trebali biti ni suzdržani niti naivni kada govorimo o razlozima zašto se to dogodilo.

To se dogodilo zato što velike države ne žele da ih istražuju, sude im ili ih osuđuju male države. Točnije, njihovi pojedinačni čelnici ne žele biti podložni takvom procesu.

Ne može se tvrditi da Britansko Carstvo u 19. stoljeću ne bi postupilo jednako kao Trump da su tada postojali institucije poput Međunarodnog kaznenog suda (ICC) ili Haaškog tribunala (ICTY) koje bi istraživale zločine počinjene tijekom kolonijalne ekspanzije.

Stvarnost je takva da su djelovali iz onoga što je bilo vidljivo svakome tko je dublje promatrao situaciju, odlučnosti da pod svaku cijenu očuvaju vlastiti suverenitet i spriječe bilo kakvo zadiranje u njega.

Time su ozbiljno oslabili neposrednu snagu međunarodnog humanitarnog prava.

RSE: Kad bi se danas osnivao novi međunarodni sud po uzoru na Haaški tribunal, što biste u njegovu ustroju promijenili?

Nice: Ne mislim da će takav sud danas biti osnovan.

Trenutno je glavno pitanje hoće li Međunarodni kazneni sud (ICC) biti postupno oslabljen ili čak uništen, kako to priželjkuju neki politički čelnici.

Ipak, budući da ste postavili pitanje, odgovorit ću na njega.

Smatram da svaki novi mehanizam za utvrđivanje odgovornosti za oružane sukobe, pod pretpostavkom da bi ga velike sile dopustile, ne bi nužno trebao slijediti američki, engleski ili australski model suđenja, koji je spor.

Jednako tako, ne bi trebao ni slijediti klasični europski inkvizitorni model, koji također ima brojne nedostatke, kao što mnogi ljudi znaju.

Mislim da bi zanimljivo i dobrodošlo rješenje bio modernizirani inkvizitorni sustav, prilagođen današnjem vremenu obilježenom golemom dostupnošću informacija putem interneta, umjetne inteligencije i drugih tehnologija.

U takvom bi takvom sistemu suci imali znatno veću ulogu i veće ovlasti za učinkovito i brzo vođenje postupaka.

(Radio Slobodna Evropa)