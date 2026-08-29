Daraksonrazib, koji se prodaje pod nazivom Rasonkju (Rasonque), predstavlja značajan korak u liječenju jednog od najtežih oblika raka.

Lijek je namijenjen pacijentima s metastatskim rakom pankreasa kod kojih prethodne terapije nisu dale rezultate. Djeluje ciljano na RAS/KRAS proteine, koji imaju važnu ulogu u rastu i širenju tumora.

Rezultati kliničkog ispitivanja posebno su privukli pažnju. Medijan preživljavanja kod pacijenata koji su primali daraksonrazib iznosio je 13,2 mjeseca, dok je kod pacijenata na standardnoj hemoterapiji bio 6,7 mjeseci. Nova terapija je tako gotovo udvostručila vrijeme preživljavanja u odnosu na dotadašnji standard liječenja.

Rak pankreasa spada među najsmrtonosnije karcinome, zbog čega svaki napredak u terapiji ima veliki značaj. Daraksonrazib se uzima u obliku tablete jednom dnevno, što ga razlikuje od brojnih postojećih terapija.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da lijek ne predstavlja izlječenje raka, već terapiju koja kod određenih pacijenata može značajno produžiti život i usporiti napredovanje bolesti. Među prijavljenim neželjenim efektima su osip i probavne tegobe.

FDA je lijek odobrila ubrzanim postupkom nakon rezultata koji su pokazali značajnu korist za pacijente.

Za osobe s uznapredovalim rakom pankreasa ova odluka predstavlja novu nadu. Ciljana terapija je u velikom kliničkom ispitivanju pokazala potencijal da gotovo udvostruči vrijeme preživljavanja, što bi moglo predstavljati važan pomak u liječenju ove teške bolesti.

(Kliker.info-Vijesti)