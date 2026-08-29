Milorad Dodik naredio Aleksandru Laziću i Zoranu Petkoviću da napuste reprezentaciju BiH zbog Ratka Mladića?
Kako je potvrđeno za N1, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke, već navodnog pritiska Milorada Dodika, koji je od članova reprezentacije angažovanih u KK Igokea zatražio da napuste državni tim.
Dakle, bitno je napomenuti, da dvojac nije svojevoljno napustio reprezentaciju, već su to uradili pod velikim pritiskom.
Lazić krenuo s ekipom, ali nije nastavio put
Međutim, prije dolaska na aerodrom situacija se promijenila. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kontaktirao je ljude iz reprezentacije i zahtijevao da se Lazić vrati u Laktaše.
Navodno mu je poručeno da bi, ukoliko ostane s reprezentacijom, mogao dobiti otkaz u Igokei, klubu za koji nastupa.
Lazić na kraju nije nastavio put prema Litvaniji.
Reprezentaciju napustio i Petković
U sličnoj situaciji našao se Zoran Petković, pomoćnik u stručnom štabu reprezentacije BiH koji je također angažovan u Igokei.
I on je napustio ekipu, a Istraga.ba navodi da su obojica bila suočena s mogućnošću gubitka angažmana u klubu ukoliko ostanu uz reprezentaciju.
Prema istom izvoru, pritisak se navodno vrši i na druge Srbe koji su dio reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Transparent u Tuzli navodno razlog za reakciju
Povod za ovakav potez je transparent koji se pojavio na tribinama tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Italije u tuzlanskom Mejdanu, a kojim je obilježena smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
BiH je u petak navečer ostvarila veliku pobjedu protiv Italije, a Lazić je u tom susretu ubacio sedam poena.
Lazić i Petković već godinama su dio reprezentativnog sistema Bosne i Hercegovine, zbog čega njihov iznenadni odlazak predstavlja ozbiljan udarac za ekipu pred važnu utakmicu.
(Kliker.info-N1)
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