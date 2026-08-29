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Kyrylo Budanov tvrdi : Ukrajina i Rusija uskoro kreću u nove tehničke pregovore

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Kyrylo Budanov tvrdi : Ukrajina i Rusija uskoro kreću u nove tehničke pregovore

29 Augusta
17:29 2026
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Najviši savjetnik ukrajinskog predsjednika Kyrylo Budanov izjavio je u petak da bi tehnički pregovori o ratu s Rusijom mogli biti održani u bliskoj budućnosti, ali je istovremeno rekao da ne očekuje brzo postizanje dogovora.

Mirovni pregovori uz podršku Sjedinjenih Američkih Država do sada nisu donijeli konkretne rezultate u nastojanju da se okonča rat, koji je ušao u petu godinu. Posljednja runda trilateralnih pregovora održana je u februaru.

Na pitanje da li bi borbe mogle biti nastavljene tokom zime, Budanov je rekao da je “nerealno” očekivati da će rat sada biti okončan.

Intenzivirani napadi na infrastrukturu

Ukrajina i Rusija posljednjih mjeseci značajno su pojačale napade na logistiku, lučku infrastrukturu i energetska postrojenja.

Očekuje se da će Rusija s približavanjem zime obnoviti intenzivnu kampanju protiv ukrajinske elektroenergetske mreže, što bi moglo dodatno opteretiti civilno stanovništvo i energetsku infrastrukturu zemlje.

Budanov, koji predstavlja Ukrajinu u pregovorima, rekao je da dvije strane moraju doći do trenutka u kojem su spremne istovremeno napraviti korak jedna prema drugoj.

“A trenutno Ruska Federacija, i govorim vam ovo kao neko ko je duboko uključen u ovaj proces, otvoreno kaže: ‘Možda bismo i htjeli, ali ne'”, rekao je Budanov.

Donbas ostaje ključna prepreka

Glavni zahtjev Rusije ostaje povlačenje ukrajinskih snaga iz područja Donbasa na istoku zemlje, navodi Reuters.

Kijev poručuje da neće ustupiti teritoriju koju još uvijek kontroliše, čime teritorijalno pitanje ostaje jedna od ključnih prepreka eventualnom mirovnom sporazumu.

(Kliker.info-agencije)

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