Najviši savjetnik ukrajinskog predsjednika Kyrylo Budanov izjavio je u petak da bi tehnički pregovori o ratu s Rusijom mogli biti održani u bliskoj budućnosti, ali je istovremeno rekao da ne očekuje brzo postizanje dogovora.

#Ovo će se uglavnom odnositi na tehničku stranu stvari i pripreme za nešto veliko, do čega se, nadam se, na kraju možemo doći”, rekao je Budanov u intervjuu za YouTube projekt “Moseichuk+”.

Mirovni pregovori uz podršku Sjedinjenih Američkih Država do sada nisu donijeli konkretne rezultate u nastojanju da se okonča rat, koji je ušao u petu godinu. Posljednja runda trilateralnih pregovora održana je u februaru.

Na pitanje da li bi borbe mogle biti nastavljene tokom zime, Budanov je rekao da je “nerealno” očekivati da će rat sada biti okončan. Intenzivirani napadi na infrastrukturu

Ukrajina i Rusija posljednjih mjeseci značajno su pojačale napade na logistiku, lučku infrastrukturu i energetska postrojenja.

Očekuje se da će Rusija s približavanjem zime obnoviti intenzivnu kampanju protiv ukrajinske elektroenergetske mreže, što bi moglo dodatno opteretiti civilno stanovništvo i energetsku infrastrukturu zemlje.

Budanov, koji predstavlja Ukrajinu u pregovorima, rekao je da dvije strane moraju doći do trenutka u kojem su spremne istovremeno napraviti korak jedna prema drugoj.

Prema njegovim riječima, Kijev je spreman na takav potez, ali Moskva zasad nije.

“A trenutno Ruska Federacija, i govorim vam ovo kao neko ko je duboko uključen u ovaj proces, otvoreno kaže: ‘Možda bismo i htjeli, ali ne'”, rekao je Budanov. Donbas ostaje ključna prepreka

Glavni zahtjev Rusije ostaje povlačenje ukrajinskih snaga iz područja Donbasa na istoku zemlje, navodi Reuters.

Ruske snage nisu uspjele u potpunosti zauzeti taj prostor tokom više od četiri godine potpune invazije na Ukrajinu.