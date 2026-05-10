Iako u tjesnacu vlada relativni mir, situacija je daleko od stabilne. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Washington očekuje zvanično izjašnjenje Irana u narednim satima. Prijedlog koji je na stolu trebao bi formalno zaustaviti ratna dejstva i otvoriti put ka pregovorima o spornim pitanjima, uključujući i iranski nuklearni program koji je godinama kamen spoticanja u odnosima dvije zemlje.

Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji naredne sedmice putuje u Kinu, pod velikim je pritiskom da okonča sukob koji je izazvao globalnu energetsku krizu i ozbiljno uzdrmao svjetsku ekonomiju. U kratkom obraćanju medijima, Trump je potvrdio da očekuje odgovor Irana „veoma uskoro“. Katarski tanker kao test povjerenja

Najznačajniji praktični pomak na terenu je kretanje katarskog tankera sa ukapljenim prirodnim gasom (LNG) prema Pakistanu. Ovo je prvi prolazak katarskog plovila kroz tjesnac od početka rata 28. februara. Izvori bliski pregovorima tvrde da je Iran odobrio ovaj prolaz kako bi stekao povjerenje Katara i Pakistana, ključnih posrednika u ovom iscrpljujućem sukobu. Vojne čarke uprkos primirju

Uprkos tvrdnjama Bijele kuće da je primirje i dalje na snazi, situacija na terenu je povremeno eskalirala:

Ujedinjeni Arapski Emirati su se u petak ponovo našli pod napadom, što dodatno komplikuje diplomatske napore.

Ujedinjeni Arapski Emirati su se u petak ponovo našli pod napadom, što dodatno komplikuje diplomatske napore. Međunarodna (ne)podrška: Marco Rubio je otvoreno kritikovao saveznike, poput Italije, zbog izostanka snažnije podrške američkim naporima da se tjesnac ponovo otvori za međunarodni saobraćaj

CIA analiza i Trumpov autoritet

Unutar američke administracije pojavile su se nesuglasice oko efikasnosti blokade iranskih brodova. Prema navodnim analizama CIA-e, koje je Kremlj odbacio kao lažne, Iran bi mogao izdržati ekonomski pritisak još najmanje četiri mjeseca. Ovakve procjene bacaju sumnju na stvarnu moć Trumpovog pritiska nad Teheranom u sukobu koji gubi podršku i među američkim biračima i među ključnim saveznicima.