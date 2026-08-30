Hrvatski bokser Filip Hrgović savladao favorizovanog Britanca Itaumu i postao svjetski prvak! (Video)
Ovo je bio okršaj u kojem je hrvatski borac nadmašio sve prognoze i pokazao nevjerovatnu čvrstinu, vrativši se iz praktično izgubljene situacije.
Mladi Britanac je u meč ušao silovito, koristeći svoju paklenu brzinu. Već u drugoj rundi, nakon jednog strahovitog krosa, Hrgović se našao na podu i sudija mu je morao brojati. Itauma je u narednim minutama zasipao hrvatskog boksera serijama teških udaraca, pa je delovalo da je prekid samo pitanje trenutka.
Statistika je u tim momentima bila nemilosrdna – Britanac je nizao značajne udarce dok je Hrgović jedva održavao distancu, ali je “El Animal” još jednom dokazao da ima jednu od najčvršćih brada u svjetskom boksu.
Ključni moment dogodio se u drugoj polovini meča kada je Itauma, koji nikada u karijeri nije boksovao preko šeste runde, počeo vidno da ostaje bez snage i svježine. Hrgović je osjetio da protivnik gubi ritam, pojačao pritisak i počeo pogađati razornim desnim direktima.
U devetoj rundi uslijedila je potpuna dominacija hrvatskog teškaša. Nakon serije teških i čistih udaraca od kojih se Itauma više nije mogao braniti, ringovni sudija je bio primoran prekinuti borbu i spasiti Britanca težeg nokauta.
(Kliker.info-agencije)
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