Ovo je bio okršaj u kojem je hrvatski borac nadmašio sve prognoze i pokazao nevjerovatnu čvrstinu, vrativši se iz praktično izgubljene situacije.

Mladi Britanac je u meč ušao silovito, koristeći svoju paklenu brzinu. Već u drugoj rundi, nakon jednog strahovitog krosa, Hrgović se našao na podu i sudija mu je morao brojati. Itauma je u narednim minutama zasipao hrvatskog boksera serijama teških udaraca, pa je delovalo da je prekid samo pitanje trenutka.