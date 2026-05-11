Uvažavajući ulogu međunarodnih partnera u podršci stabilnosti i razvoju Bosne i Hercegovine u njezinom post-konfliktnom i demokratskom razdoblju, HDZ BiH ističe potrebnim hitno provođenje reformskih koraka na putu prema ispunjenju unutrašnjih i vanjskopolitičkih prioriteta te ostvarenja potpune nezavisnosti BiH nakon više od tri desetljeća aktivnog djelovanja međunarodnih faktora.

Imajući u vidu kako članstvo u Evropskoj uniji, kojem svi težimo, nije kompatibilno s aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u BiH ukazujemo na potrebnu transformaciju Ureda visokog predstavnika i njegovo izmještanje iz BiH.

Domaći i legitimno izabrani zvaničnici koji su dobili povjerenje građana u demokratskim izbornim procesima moraju konačno preuzeti potpunu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, za svoju domovinu.

HDZ BiH ističe kako se potrebni iskoraci mogu postići samo sistemskim i konstruktivnim unutrašnjim dijalogom političkih aktera, međusobnim povjerenjem i uvažavanjem te poštivanjem ustavnog uređenja BiH uz jednakopravnost svih konstitutivnih naroda.

Put Bosne i Hercegovine mora biti samostalno i suvereno izgrađen od strane njezinih građana i političkih zvaničnika kako bi postala stabilna i sigurna zemlja, perspektivne budućnosti, u kojoj će međunarodni faktori pružati svoju pomoć, ali u kojoj više neće postojati institucije koje bi bile nad institucijama vlasti BiH.

